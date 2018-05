Gazprom se vyhne pokutě od Evropské komise, nesmí ale zneužít dominanci ve střední a východní Evropě

Evropská komise nařídila ruskému Gazpromu, aby ve střední a východní Evropě umožnil volný tok zemního plynu za konkurenční ceny.

Brusel - Evropská komise se dohodla na vyřešení sporu s ruskou plynárenskou společností Gazprom. Komise dnes oznámila, že uložila firmě řadu povinností, které mají rozptýlit obavy z narušování hospodářské soutěže a umožnit volný tok zemního plynu za konkurenční ceny na trzích ve střední a východní Evropě.

Gazprom se díky dohodě o změně podnikatelských praktik vyhnul pokutě, která mohla činit až deset procent jeho ročních tržeb.

Komise v dubnu 2015 ruskou firmu obvinila, že v osmi zemích střední a východní Evropy, včetně České republiky, zneužívá dominantního postavení a porušuje antimonopolní pravidla EU.

Dnešní rozhodnutí podle Evropské komise zajistí, že firma v takových praktikách nebude moci pokračovat. Z rozhodnutí budou podle komise profitovat evropští spotřebitelé i podniky.

"Všechny společnosti, které v Evropě podnikají, musejí dodržovat evropská soutěžní pravidla - bez ohledu na to, odkud jsou," uvedla komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.

"Dnešní rozhodnutí odstraňuje překážky, které Gazprom vytvořil a které stály v cestě volnému toku zemního plynu ve střední a východní Evropě," dodala.

Komise Gazpromu stanovila podrobná pravidla, která zahrnují odstranění veškerých smluvních překážek bránících volnému toku plynu, povinnost usnadňovat toky zemního plynu na izolované trhy, kroky k zajištění konkurenčních cen plynu a zákaz zneužívání dominantního postavení v dodávkách plynu.

Gazprom tak musí například odstranit veškerá omezení, která zákazníkům bránila v přeshraničním přeprodeji plynu. Dohoda rovněž předpokládá, že zákazníci Gazpromu budou mít smluvně dané právo požadovat zlevnění plynu, pokud se cena, kterou platí, liší od konkurenčních referenčních cen v západní Evropě.

Nové povinnosti jsou Gazpromu stanoveny na dobu osmi let. Pokud by je firma nedodržovala, mohla by dostat pokutu. "Počínaje dneškem začneme plnění závazků Gazpromu kontrolovat," uvedla Vestagerová.

Gazprom rozhodnutí komise urovnat spor bez vyměření pokuty vítá. "Dnešní rozhodnutí je tím nejrozumnějším výsledkem pro dobré fungování celého evropského trhu s plynem," uvedl náměstek generálního ředitele Gazpromu Alexandr Medveděv.

Gazprom v dubnu oznámil, že loni zvýšil tržby o 6,6 procenta na 6,5 bilionu rublů (2,3 bilionu korun). Vývoz zemního plynu do Evropy a Turecka firma zvýšila o 8,1 procenta na rekordních 193,9 miliardy metrů krychlových. Celková produkce Gazpromu se zvýšila o 12,4 procenta na 471 miliard metrů krychlových.