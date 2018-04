Finsko schválilo stavbu plynovodu Nord Stream 2 po dně moře, obejde východní Evropu

před 1 hodinou

Chystaný plynovod má obejít země, přes které je do západní Evropy transportována velká část ruského plynu. Ještě se čeká na oficiální vyjádření Ruska a také Dánska a Švédska.

Helsinky - Finské úřady definitivně schválily stavbu plynovodu Nord Stream 2, který má přivádět zemní plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Proti projektu protestuje řada zemí střední a východní Evropy, včetně Česka.

Již minulý týden povolilo finské ministerstvo hospodářství, aby zhruba 375kilometrový úsek plynovodu procházel finskými vodami označovanými jako výhradní ekonomická zóna.

Dnes svůj souhlas připojil i regionální úřad v jižním Finsku, čímž Helsinky projekt definitivně schválily. Finsko si ale jako podmínku klade, že plynovod musí zohlednit ekologické nároky regionu, a neznemožnit, aby v oblasti v budoucnu vznikaly případné další infrastrukturní projekty.

Souhlas se stavbou vyslovilo na konci března Německo. Ještě se čeká na oficiální vyjádření Ruska a také Dánska a Švédska, do jejichž vod trasa 1200 kilometrů dlouhého plynovodu rovněž zasahuje.

Chystaný plynovod NordStream 2 má obejít země, přes které je do západní Evropy transportována velká část ruského plynu. Plynovod je trnem v oku především Ukrajině a Polsku, ale i dalším státům, jako je Česká republika a Slovensko. Podle těchto zemí jde stavba proti zájmům EU, zvyšuje závislost na Rusku a nese s sebou riziko další destabilizace Ukrajiny.

Německá kancléřka Angela Merkelová v úterý uvedla, že výstavba plynovodu Nord Stream 2 nebude možná, dokud nebude jasné, jakou roli bude mít Ukrajina - dosud tranzitní země. Více než třetina plynu vyvážená z Ruska do Evropské unie se v současnosti dopravuje přes Ukrajinu.

Ruský plynárenský gigant Gazprom se však chce Ukrajině vyhnout a staví nové plynovody. Současná dohoda o tranzitu plynu přes Ukrajinu končí 31. prosince 2019.

Ruský ministr pro energetiku Alexander Novak řekl ve středu místopředsedovi Evropské komise a komisaři pro energetickou unii Maroši Šefčovičovi, že Rusko je připraveno zvážit dodávky plynu do Evropy plynovodem přes Ukrajinu i po roce 2020. Kyjev ale upozornil, že Rusové navrhují přepravovat přes Ukrajinu od roku 2020 oproti současnosti tak malé množství plynu, že by se to Ukrajincům ekonomicky nevyplatilo.

Nord Stream 2 ruského plynárenského koncernu Gazprom spočívá v rozšíření stávajícího plynovodu. Na financování se podílí pět evropských firem - německé Uniper a Wintershall, britsko-nizozemská Shell, rakouská OMV a francouzská Engie. Nord Stream 2 má být hotový do konce příštího roku.