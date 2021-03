Likvidace, úpadek kultury: Festivaly se bojí o sezonu, některé sází rovnou na on-line

Podle webových stránek nejznámějších hudebních festivalů v Česku to vypadá, jako by žádná pandemie možná ani neexistovala. Pořadatelé odpočítávají, kolik dní do události ještě zbývá, a ladí finální seznam interpretů. Stále doufají, že letos v létě bude na rozdíl od loňska možné hromadné akce pořádat. Pokud ne, očekávají stejně jako v roce 2020 finanční ztráty v řádech milionů korun.

Mezi první letní festivaly, které v tuzemsku tradičně zahajují sezonu, patří Votvírák. Diváky by měl na letišti Boží Dar v Milovicích na Nymbursku přivítat za tři měsíce (od 18. do 20. června). Jeho hlavnímu organizátorovi Romanu Fejtovi, stejně jako pořadatelům obdobných akcí nezbývá než doufat, že se do té doby epidemiologická situace zlepší. Návštěvníci festivalů ale podle něj vidí, že to se zatím moc neděje, a tak ani moc nekupují vstupenky.

"V současné době je zájem o vstupenky malý, neboť většina lidí nevidí světlo na konci tunelu a nemá impulz v podobě jasného prohlášení vlády ohledně uvolňování opatření," míní pro on-line deník Aktuálně.cz Fejt.

Skepse ohledně letošní sezony je podle něj cítit i od interpretů. Dodává ale, že se hudebníci na možnost, že by po takové době mohli vystoupit před živým publikem, těší a zájem o vystoupení mají.

Loni organizátoři Votvíráku akci odpískali v polovině května. Tehdy sice Česko zažívalo po jarní vlně koronaviru první velké rozvolňování, na hromadné akce se ale restrikce stále vztahovaly. Od 22. června vláda zvýšila kapacitu z 500 na 1000 lidí. Na festivaly velikosti Votvíráku však každý rok zavítají desítky tisíc návštěvníků.

Podle ministerstva zdravotnictví se dá zatím jen stěží určit, jak to bude s velkými akcemi tohle léto. "Nelze nyní předvídat, jaká bude situace v Česku za několik měsíců. Jakákoli tvrzení by byla v tuto chvíli předčasná. Nyní je podstatné, aby lidé dodržovali nastavená opatření," sdělila k tomu mluvčí resortu Barbora Peterová.

Česko se už několik měsíců potýká s velmi špatnou pandemickou situací, kterou zatím příliš nezlepšil ani současný lockdown. Podle mluvčí ministerstva kultury Michaely Lagronové by měl být plán na možné uvolňování opatření s výhledem do léta znám během dubna.

Například hlavní epidemiolog z Institutu klinické a epidemiologické medicíny (IKEM) a vedoucí odborné skupiny ministerstva zdravotnictví Petr Smejkal ale minulý týden v rozhovoru pro DVTV uvedl, že si tohle léto s velkými kulturními akcemi dovede představit.

Žádné festivaly jako nejčernější scénář

V podobném datu jako Votvírák - 23. až 26. června - měl proběhnout i festival Metronome Prague. Minulý týden producent festivalu David Gaydečka ale oznámil, že ho kvůli pandemii ruší.

Ještě dříve (10. až 12. června) má v Hradci Králové přivítat návštěvníky festival Rock for People. Tam jsou stejně jako v případě Votvíráku přípravy zatím v plném proudu. "Stále sledujeme vývoj situace, čekáme na parametry letošní sezony a doufáme, že se jim budeme schopni přizpůsobit," uvedl ředitel festivalu Michal Thomes. Loni pořadatelé oznámili zrušení akce na konci dubna.

V omezeném režimu (s kapacitou 1000 lidí) loni proběhl například festival elektronické taneční hudby Mácháč. Pokud by v tomto roce nebylo možné akci uspořádat vůbec, pak by podle mluvčího festivalu Petra Tajčmana šlo o destruktivní krok směrem ke kulturnímu sektoru. "To je ten nejčernější scénář, se kterým nepočítáme. Ztráty by šly do milionů," uvedl.

O ztrátách v řádech milionů korun hovoří i ostatní organizátoři, třeba Fejt. Ten také dodává, že zrušené festivaly znamenají především "úpadek kulturního vyžití lidí".

Festival on-line

Ředitelka Sázavafestu Andrea Zdarsová konkrétní částku, na kterou by zrušení vyšlo, zveřejnit nechce, hovoří ale o šílených číslech. Omezenou kapacitu akce, jejíž návštěvnost se pohybuje v desítkách tisíc, neplánuje. Festival by se opět o rok přesunul.

Naději stále mají také organizátoři festivalu Colours of Ostrava, kteří loni evidovali ztrátu kolem dvanácti a půl milionu korun. Mluvčí Jiří Sedlák uvedl, že souběžně připravují i další varianty festivalu, aby mohl proběhnout i v případě trvajících koronavirových restrikcí - buď v komorní podobě a on-line, nebo pouze on-line.

Loni měl zrušené Colours nahradit NeFestival s kapacitou 1000 návštěvníků. Moravskoslezští hygienici ale tehdy na poslední chvíli zpřísnili opatření proti koronaviru a událost nemohla proběhnout.

Mluvčí táborského festivalu Mighty Sounds Markéta Broumová pak dodává, že z finančního hlediska je pro ně klíčová podpora fanoušků, kteří si nechali vstupenky z minulého roku a nežádali vrácení peněz. Označuje to za naprostý základ toho, aby celou situaci zvládli.

Šéfka Colours of Ostrava Zlata Holušová se rozčílila po rozhodnutí krajských hygieniků (video z července 2020)