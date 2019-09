Účtenku i za chov velbloudů. EET se rozšíří na další obory, změna prošla sněmovnou

Elektronická evidence tržeb (EET) se rozšíří na zbývající obory, které jí dosud nepodléhaly. Některé služby a zboží, například vodné a stočné nebo audioknihy, se přesunou do nejnižší, desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty. Rozhodla tak sněmovna, když i přes nesouhlas opozice přehlasovala senátní veto a stvrdila vládní novelu, která tyto změny přináší. Nyní ji dostane k podpisu prezident.

Sněmovna měla o zákonu hlasovat již v úterý, ale nedostala se k němu, protože koalici chyběly hlasy. Pro přehlasování senátního veta je zapotřebí nejméně 101 hlasů, pro rozšíření EET hlasovalo 104 poslanců ANO, ČSSD a KSČM.

Novela umožní mimo jiné malým podnikatelům s hotovostními tržbami do 600 000 korun evidovat tržby v off-line režimu pomocí papírových účtenek. Vláda původně navrhovala limit 200 000 korun, poslanci ho ale zvýšili.

Evidenci tržeb nebude podléhat předvánoční prodej sladkovodních ryb ve dnech 18. až 24. prosince v takové provozovně, kde se uskutečňují pouze takovéto tržby. Poslanci také již dříve na návrh opoziční ODS a za pomoci vládních sociálních demokratů vyňali z EET některé sociální služby.

"Zkušenosti z téměř tří let provozu v prvních dvou vlnách dokládají, že se není čeho obávat. EET je moderní a plně automatizovaný způsob komunikace mezi podnikateli a finanční správou, který podnikatelům přináší řadu konkrétních výhod a jehož zavedením se Česko zařadilo mezi bezmála dvacítku evropských zemí, ve kterých již některá forma evidence hotovostních tržeb funguje," říká ministryně financí Alena Schillerová.

Na návrh vlády se do nejnižší sazby DPH přesouvá například vodné a stočné, stravovací služby, úklidové práce nebo domácí pečovatelské služby, které dosud spadají do sazby 15 procent.

Do nejnižší sazby předloha zařazuje opravy oděvů, obuvi, kol nebo kadeřnické služby, které jsou v základní sazbě 21 procent. Stejně tak se z nejvyšší do nejnižší sazby přesouvá točené pivo. Novela také na návrh Věry Kovářové (STAN) obsahuje přesun audioknih a elektronických knih do desetiprocentní sazby DPH z nynějších 21 procent.

Na jaké profese také dopadne EET Pěstování tropického a subtropického ovoce

Pěstování tabáku

Chov velbloudů a velbloudovitých

Mořský rybolov

Těžba ropy

Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů

Výroba zbraní a střeliva

Stavba rekreačních a sportovních člunů

Výroba košťat a kartáčnických výrobků

Opravy a údržba letadel a kosmických strojů

Výroba ledu

Osobní doprava lanovkou nebo vlekem

Námořní a pobřežní nákladní doprava

Kosmická doprava

Pronájem videokazet a disků

Pátrací činnosti

Scénická umění

Činnosti náboženských organizací

Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) opakovaně ujišťuje, že její úřad prostřednictvím cenového výměru dohlédne na to, aby se snížení DPH na vodné promítlo do nižší konečné ceny pro spotřebitele. Původně měly do nejnižší sazby DPH spadat i řezané květiny. Tato položka ale z návrhu vypadla při projednávání ve vládě.

Rozšíření EET i změny v DPH mají nastat prvním dnem sedmého měsíce po vyhlášení novely zákona ve sbírce. Vláda předložila poslancům novelu loni v červnu. Její projednávání se prodlužovalo kvůli nesouhlasu opozice a jejím rozsáhlým projevům. Některé opoziční strany si za to od premiéra Andreje Babiše (ANO) vysloužily obvinění z obstrukcí, které ale odmítaly.

Během závěrečného schvalování museli poslanci rozhodnout o osmi stovkách pozměňovacích návrhů. Bylo mezi nimi asi 770 návrhů ODS na vynětí jednotlivých oborů podle úřední klasifikace NACE z evidence tržeb. Pozornost vzbudilo například odmítnutí návrhu vyjmout chov velbloudovitých zvířat nebo kosmickou dopravu.

Výjimky z evidence tržeb: Telekomunikační služby - předplacené karty - tržby z telekomunikačních služeb a služeb s nimi souvisejících (např. čerpání kreditu, nákup jízdenky na MHD přes SMS)

Hazardní hry - všechny tržby ze všech druhů hazardních her, kde je dostatečná regulace a dohled podle stávajícího zákona o hazardu

Obchodní letecká doprava - tržby z obchodní letecké dopravy a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní (př. výběr sedadla)

Nevidomí poplatníci

Předvánoční prodej ryb v období od 18. prosince do 24. prosince a provozování sociálních služeb, a to na základě pozměňovacího návrhu Poslanecké sněmovny.

Vláda a koaliční strany hájí EET argumenty o narovnání podnikatelského prostředí a o lepším výběru daní. Naopak předseda ODS Petr Fiala již dříve slíbil, že pokud jeho strana uspěje ve volbách, evidenci tržeb zruší. Předseda pirátů Ivan Bartoš oznámil, že pokud sněmovna přehlasuje Senát, obrátí se piráti na Ústavní soud.

Novela zákona o EET především reaguje na předloňské rozhodnutí Ústavního soudu, který část zákona zrušil. Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.

Restaurace kvůli EET nezavřely, jejich počet naopak roste

Do elektronické evidence tržeb se v prosinci 2016 jako první zapojily hotely, penziony a restaurace. O tři měsíce později dopadla povinnost také na obchody. Především majitelé menších hospod tehdy varovali, že kvůli zvýšeným nákladům spojeným s EET budou muset s podnikáním skončit.

Černý scénář se ale nenaplnil. Podle letošní analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku aktuálně přes 21 tisíc restaurací, tedy téměř o čtyři tisíce více než před třemi lety. Ve srovnání s rokem 2010 se počet restaurací dokonce zdvojnásobil. "Předpoklad, že by restaurace musely zavřít kvůli nákladům spojeným s nákupem elektronické pokladny, byl špatný," tvrdí viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer. "Hospody zdražily a náklady tak promítly zákazníkům do cen," říká.

Zástupci podnikatelů většinou EET podporují. "Je to jedna z možných cest, která může narovnat tržní prostředí, a to zejména v oblasti podnikání, kde nebývají některé zákonné povinnnosti bohužel zcela dodržovány," říká místopředseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Zdeněk Tomíček.

Viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer, který zároveň stojí v čele Cechu obkladačů, nečeká dramatické dopady ani od třetí a čtvrté vlny EET. "EET musí být pro všechny. Stejně jako se nepotvrdil předpoklad, že se budou zavírat hospody, tak si nemyslím že to povede k úbytku řemeslníků," tvrdí Pommer.

Podle loňských dat ministerstva financí došlo v oblasti stravovacích služeb po zavedení EET k nárůstu počtu plátců DPH o 16 procent. Ostatní obory zaznamenaly čtyřprocentní nárůst. Ve chvíli, kdy se spustí všechny čtyři fáze EET očekává ministerstvo zvýšení příjmů rozpočtu o 18 miliard korun ročně.

Rok Počet založených restaurací Počet zrušených restaurací Celkový počet 2010 1214 139 10293 2011 1114 152 11174 2012 1231 147 12103 2013 1193 158 13075 2014 1450 187 14178 2015 1497 239 15517 2016 2471 291 17506 2017 2050 386 19364 2018 1613 457 20733 2019 - květen 481 194 21072

Zdroj: Bisnode