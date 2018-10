Přelom ve svobodách EU: europarlament odsouhlasil volný pohyb dat po území unie

Pátou základní svobodou, o níž se opírá volný trh Evropské unie, se stane po volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu také volný pohyb dat.

Štrasburk - Evropský parlament přijal nová pravidla, na jejichž základě padnou v rámci EU omezení pro volný pohyb dat, která jsou dnes specifickým a významným druhem zboží, jenž má své nezastupitelné místo ve všech ekonomikách unie.

Nové nařízení se netýká osobních údajů, které budou i nadále přísně chráněny. Očekává se, že je schválí členské země na úrovni Evropské rady 6. listopadu.

"Fakticky jsme ustavili pátou svobodu na vnitřním trhu EU," prohlásila česká europoslankyně Dita Charanzová (ANO), která se na přípravě stanoviska europarlamentu podílela jako stínová zpravodajka.

"Data jsou komoditou 21. století," pokračuje Charanzová. "Firmy působící ve více zemích EU přitom dnes data musí skladovat v každém státu zvlášť, v tomto případě jde o čirý protekcionismus těchto zemí."

Omezení stojí ročně miliardy eur

Nová pravidla znamenají velký přínos pro veřejné i soukromé organizace díky tomu, že v rámci jednotného trhu EU zruší územní omezení pro uchovávání a zpracovávání dat - s výjimkou osobních údajů.

"Pro Evropu je to výrazná změna k lepšímu," uvádí zpravodajka návrhu, švédská poslankyně za evropské lidovce Anna Maria Corazza Bildtová. "Jak soukromé společnosti, tak úřady díky tomu budou moct nakládání s daty zefektivnit a ušetří. Otevírá to také další možnosti pro využití umělé inteligence, cloud computingu a analýz hromadných údajů."

V současnosti mohou země EU nastavit pro soukromé i veřejné organizace povinnost, aby svá data uchovávaly nebo zpracovávaly pouze v daném státě.

Tato omezení spolu s právní nejistotou v souvislosti se změnou dodavatele a přesunem dat stojí podnikatele každoročně miliardy.

On-line soukromí nebude narušeno

Nové nařízení počítá s tím, že by se územní restrikce mohly použít pouze v případě, že je to nezbytné z bezpečnostních důvodů. Přenositelnost údajů mezi poskytovateli cloudových služeb by otevřela možnosti vytvoření skutečně konkurenčního prostředí a pro podnikatele by přinesla řadu výhod.

"Je to zásadní krok k tomu, abychom snížili protekcionismus v oblasti dat, protože to ohrožuje rozvoj digitální ekonomiky," dodává Bildtová. "Pravidla jsou jasná, respektují neutralitu sítí a otevírají prostor dalšímu vývoji."

Pravidla se budou vztahovat pouze na údaje, které nemohou vést k identifikaci konkrétní osoby. Návrh nařízení tak doplňuje Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR), které platí na celém území v EU od 25. května 2018.