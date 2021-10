EU chce rychle řešit vysoké ceny energií. Proti zdražování chystá dlouhodobé kroky

Evropská unie musí urychleně převést do praxe plány, které umožní členským zemím snížit dopad prudkého zdražování energií na obyvatele a firmy a zajistit cenově dostupné energie do budoucna. Před dnešním jednáním unijních ministrů energetiky se na tom shodovali zástupci vlád i eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová.

Členské státy však nejsou jednotné v tom, jak moc kvůli současným vysokým cenám zasahovat do fungování unijního trhu.

Některé země v čele s Francií a Španělskem volají po změně určování cen elektřiny, český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček zase před jednáním požadoval lepší dohled nad trhem s emisními povolenkami.

Většina unijních zemí již sáhla či se chystá sáhnout k okamžitým krokům, jako jsou daňové úlevy či finanční podpora obyvatel a firem. V otázce dlouhodobějšího plánu jsou ovšem země rozdělené, což se projevilo i minulý čtvrtek na summitu unijních lídrů, který se shodl spíše na obecných formulacích než na konkrétní cestě k zajištění cenově dostupné elektřiny a plynu.

"Musíme začít jednat okamžitě navzdory faktu, že důsledky těchto kroků uvidíme v příštích letech," řekla dnes novinářům eurokomisařka Simsonová s tím, že očekává od ministrů konkrétní návrhy. Ministři Francie a Španělska při příchodu na jednání mluvili o reformě trhu s energiemi, kde jsou svázány ceny elektřiny a plynu, který je v současnosti několikanásobně dražší než vloni a táhne vzhůru i cenu elektřiny. Proti tomu však jsou zejména Německo či severské a pobaltské země, které v pondělí zaslaly komisi dopis se svým společným postojem odmítajícím výraznější zásahy do trhu.

Ministři se vedle reformy trhu budou bavit i o možnosti společných nákupů plynu, které mají posílit vyjednávací pozici EU a s nimiž by Brusel mohl přijít do konce roku. Část zemí chce také hledat způsob, jak rychleji snížit závislost unie na dodávkách z Ruska, které podle nich v současnosti neposkytuje EU tolik plynu, kolik by mohlo.

Česko stejně jako například Polsko požaduje regulace trhu s emisními povolenkami, jejichž ceny také výrazně rostou, což má podle české vlády vliv na zdražování energií.

"Musíme si jasně vydiskutovat…jestli jsme schopni zabránit spekulacím s emisními povolenkami," prohlásil krátce před jednáním český ministr Havlíček. S kolegy chce také probrat otázku, zda mohou členské země dočasně zavést nulovou daň z přidané hodnoty (DPH) na energie, kterou minulý týden schválila česká vláda. Česko přitom bude spoléhat, že mu komise povolí výjimku z pravidel unijního trhu, která rušení DPH neumožňují.