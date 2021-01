Musk míří na čelo žebříčku nejbohatších lidí světa. Katapultují ho tam akcie Tesly

Šéf a spoluzakladatel americké společnosti Tesla Elon Musk je blízko k získání titulu nejbohatšího člověka planety. Po středečním růstu akcií Tesly dělí devětačtyřicetiletého Muska od zakladatele firmy Amazon Jeffa Bezose tři miliardy dolarů (téměř 64 miliard Kč). Bezos se titulem nejbohatšího člověka světa podle žebříčku agentury Bloomberg pyšní od října 2017.

Tesla je výrobcem elektromobilů, její akcie ve středu na burze zpevnily o 2,8 procenta. Hodnota Muskova majetku ve středu dosáhla 181,1 miliardy dolarů (3,9 bilionu Kč).

Posledních 12 měsíců bylo přitom pro Muska mimořádných. Hodnota jeho čistého majetku stoupla za rok o 150 miliard dolarů, což bylo podle Bloombergu možná rekordní tempo růstu. Hlavní příčinou bylo prudké zvýšení ceny akcií Tesly, které loni zpevnily o 743 procent. Přispěl k tomu trvající zájem investorů z Wall Street i těch drobných, v závěru roku pak zahrnutí do prestižního indexu S&P 500.

Analytici se domnívají, že akcie Tesly by mohly pokračovat v růstu i nadále, protože američtí demokraté se zasazují o rychlejší přijetí elektrických vozidel. To by se jim mohlo podařit prosadit, když mají nyní pod kontrolou obě komory Kongresu.

Musk navzdory svému obrovskému majetku prohlásil, že má jen malý zájem o hmotné věci a mimo své podíly ve firmách Tesla a SpaceX nemá významnější majetek. Minulý měsíc v rozhovoru s mediální společností Axel Springer uvedl, že jeho hlavním záměrem je urychlit vývoj lidstva v civilizaci cestující do vesmíru, k čemuž potřebuje značný majetek.

Hodnota majetku 500 nejbohatších lidí světa v žebříčku Bloombergu loni stoupla o rekordních 1,8 bilionu dolarů, což je o 31 procent.