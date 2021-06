Počítače se stěhují "do mraků". Cloudové služby začínají dominovat, láká záloha dat

Důvěra v digitální prostředí, automatizace i přístup k datům v reálném čase. Taková očekávání mají evropské organizace od takzvaných cloudových řešení, tedy zjednodušeně řečeno virtuálních úložišť, díky kterým odpadá třeba starost se zálohováním dat. Ukázala to data společnosti IDC, která byla představena na panelové diskusi MS Talks: Otevřená platforma.

"Jde o možnost flexibilního rozvoje celého aplikačního portfolia zákazníků, a to bez rizika nějakého zásadního 'lock-inu' (vendor lock-in neboli situace, kdy je zadavatel dodavatelem 'svázán' při rozvoji stávajícího řešení nebo pořizování nového řešení - pozn. red.)," uvedla obchodní ředitelka pro významné zákazníky Microsoftu Česká republika a Slovensko Alena Sochorová na úvod debaty na otázku, co otevřené platformy přinášejí korporacím nebo naopak těm nejmenším firmám.

Sochorová byla jednou z pětice účinkujících panelové diskuse MS Talks, na níž experti debatovali o tom, jestli a potažmo jak české a slovenské firmy využívají otevřených platforem, cloudových řešení a umělé inteligence.

Na virtuální akci, kterou v květnu uspořádal Microsoft s firmou Accenture, promluvil také generální a technický ředitel společnosti GoodAI a její zakladatel Marek Rosa a šéf podnikové informatiky investiční skupiny Fortune Group Vladimir Klein. Dále vystoupili vedoucí cloudových projektů (Cloud, Infrastructure and Engineering Lead) ve společnosti Accenture Juraj Vaško a ředitel podnikové informatiky on-line supermarketu Košík.cz Martin Fiala.

Ten za jedny z výhod otevřených platforem označil flexibilitu nebo možnost najít si řešení, které vyhovuje nejen firmě, ale i zákazníkovi, podle jeho zpětné vazby. "To je jedna z obrovských přidaných hodnot, které open (otevřená) platforma má," zaznělo během debaty od Fialy.

Fiala si otevřené služby nebo cloudová řešení pochvaloval také v době pandemie, kdy se Košík.cz potýkal s náporem zákazníků. Tyto nástroje podle něj výrazně zrychlily interní úsilí optimalizovat aplikaci Košík.cz.

MS Talks Pro zhlédnutí celé diskuze pokračujte sem: https://mktoevents.com/Microsoft+Event/254956/157-GQE-382?wt.mc_id=AID3027865_QSG_526941

Na to, jaké další benefity se od cloudových řešení očekávají, se tázal také výzkum společnosti IDC, který byl na panelové diskusi představen. Výzkum mezi evropskými organizacemi ukázal, že mezi hlavní očekávání patří inteligentní zabezpečení a důvěra v digitální prostředí, přístup k datům v reálném čase a schopnost nasadit infrastrukturu napříč více cloudy. Dále jde také o automatizaci a koordinaci řešení a programovatelnou infrastrukturu.

Podle Kleina jsou tato očekávání i realitou. Klein vyzdvihl například fakt, že otevřené a cloudové platformy poskytují možnost různé produkty rychle vyzkoušet, rychle zavést, případně zavřít.

Stejně to vidí i Rosa. "Z mého pohledu je při využívání cloudu nebo otevřených platforem výhodou opravdu ta flexibilita," doplnil. Jako přínos zmínil také to, že služby umožňují pracovat s mnohem větším množstvím dat. Podle Sochorové jde o obrovské množství služeb, které cloudová řešení firmám nabízejí. "Těch služeb je tolik a jsou tak různorodé," řekla.

Vaško z Accenture k tomu ale podotkl, že využívání cloudových služeb nenahradí správnou architekturu systémů. "Cloud je nástroj, který můžu používat a který má mnoho výhod. Musím pochopit, jak cloudové služby fungují a jak jich můžu využít na to, abych svůj byznys podpořil."

Výzkum IDC také zjišťoval, jak kolísal odhad meziročního posunu investic českých firem do cloudu pro rok 2021. Data ukázala, že zatímco v případě investic do managementu dat došlo k meziročnímu poklesu o šest procent, investice do umělé analytiky naopak zaznamenaly růst o jedenáct procent.