Premiér, nebo oligarcha? Provázanost politiky s byznysem na konkrétních příkladech

před 4 hodinami

Podezření, že si český premiér Andrej Babiš uchoval vazby na svůj koncern Agrofert, trvá i poté, co převedl své podniky do svěřenských fondů. Kvůli čerpání dotací se téma posunulo na úroveň EU. V koncernu Agrofert mají dotace stěžejní roli. Jen v roce 2017 získaly společnosti patřící do skupiny dotace za více než dvě miliardy korun. Pro srovnání - za uvedený rok Agrofert vykázal konsolidovaný zisk 4,8 miliardy korun. Podezření z Babišova střetu zájmů, které nyní prověřuje Evropská komise, se týká investičních dotací. Těch Agrofert za posledních pět let čerpal za více než 2,5 miliardy korun. Mohl mít na jejich udílení vliv?