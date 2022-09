O 12 minut dříve v Praze. Miliardový projekt nové železnice obce u Benešova odmítají

Třítisícové Velké Popovice se vzpouzí proti dopravním plánům státu. Zdejší přírodní park má protnout nová železnice z Prahy do Benešova, odkud každý den dojiždějí do metropole lidé za prací. Podle Správy železnic zrychlí nová trať cestu o 12,5 minuty, podle Středočeského kraje zlepší v regionu dopravu. Ekologové ale označují stavbu za zbytečnou a varují před zánikem chráněného území.

Vaří se tu Velkopopovický Kozel a na místní zimní stadion přijíždějí bruslit děti ze širokého okolí. Teď se mají Velké Popovice stát důležitým bodem zmodernizované dopravy. Přes území obce plánuje Správa železnic postavit trať, která zrychlí spojení Prahy s Benešovem a uleví nynější přetížené trase. O stavbě rozhodne Středočeský kraj v listopadu.

"Předpokládanou úsporu času mezi oběma městy jsme vyčíslili na 12,5 minuty," uvedla mluvčí státního podniku Nela Eberl Friebová. Nový úsek má vést z pražské Uhříněvsi do Bystřice u Benešova, vzniknou na něm tři zastávky - v Popovicích, Nespekách a Lipanech. Za 40 milionů korun se má začít stavět v roce 2035, hotovo má být o pět let později.

Původně tudy měla dokonce vést vysokorychlostní trať na Brno. Správa železnic ale od záměru upustila a před dvěma lety zveřejnila studii, která počítá s tímto spojením severněji. I přesto by měly do Popovic jezdit vlaky rychle. Plánovaná trať D204 má umožnit až 200 kilometrů za hodinu, udává Správa železnic. Současný limit je o 40 kilometrů nižší.

Středočeský kraj argumentuje i tím, že s novou železnicí získá oblast dostupnější dopravu a nové zastávky pomohou řadě okolních obcí. "Lidé k nim přijedou autem a do Prahy budou pokračovat vlakem," uvedl letos v lednu krajský radní pro regionální rozvoj Jiří Snížek z Pirátů. V regionu se navíc čeká přibývání obyvatel.

Nesouhlas však stavba vzbudila v dotčených obcích. Trať má vést koridorem širokým 200 metrů a protnout přírodní park Velkopopovicko. Zalesněné kopcovité území o rozloze zhruba 22 kilometrů čtverečních uchovává nedotčenou část středočeské krajiny, chráněné druhy rostlin i živočichů a také zdroje pitné vody. Přírodním parkem je od roku 1993.

"Trať ohrožuje park zásadním způsobem. Jde o jeho bytí, či nebytí. Pokud by došlo k výstavbě, jeho existence pozbude smyslu," popsala Eva Šrailová, předsedkyně Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Velké Popovice.

Železnice má chráněné území rozpůlit na dvě části. Došlo by tím k přetnutí migračních cest, které zajišťují zvířatům volný pohyb krajinou. Nové silnice a tratě tak způsobují rozpad souvislých přírodních celků do izolovaných ostrovů, které nevyhovují dlouhodobému přežívání mnoha druhů živočichů.

"Pro zachování parku je zcela zásadní, aby si celistvost udržel. Žije v něm 60 druhů významných živočichů, zvláště chráněných i ohrožených, a roste 30 ohrožených druhů rostlin z červeného seznamu, z toho deset zvláště chráněných a silně ohrožených," popsala Šrailová s odkazem na soupis sestavovaný Mezinárodním svazem ochrany přírody.

Na ohrožení povrchové i podzemní vody zase upozorňuje Jan Weger, předseda Komise pro životní prostředí ve Velkých Popovicích.

Oba se odvolávají také na studie, které hodnotí dopad plánované stavby a jsou součástí její dokumentace. Zmiňují text o posuzování vlivů na životní prostředí nebo studii hodnotící vliv koridoru na krajinu parku.

Vůči koridoru se vymezují i obyvatelé. Svůj názor vyjadřují podpisem petice, kterou Šrailová spustila letos v únoru a dosud ji podpořilo přes 700 lidí. Právě počátkem roku železničáři a kraj zamýšlený koridor veřejnosti představili.

"V lednu se konaly tři besedy ve Velkých Popovicích, Bystřici a Říčanech, na nichž zástupci Správy železnic a Středočeského kraje navrhovanou trasu představili. Informovali také o dalším postupu včetně možnosti vznést k návrhu trasy připomínky," uvedla mluvčí správy Eberl Friebová.

S výstavbou koridoru souhlasí i oslovení experti, přednost ale dávají stavbě mimo přírodní park. "Bylo by dobré se zamyslet, zda by trať mohla vést jinudy, aby představovala co nejmenší zátěž pro životní prostředí," uvedl Petr Panský z Centra pro efektivní dopravu.

Na rostoucí počet obyvatel a přetížené nynější spojení zase upozorňuje Vít Janoš z Ústavu logistiky a managementu dopravy ČVUT. "Urbanizační zázemí Prahy roste už desítky let a lidé do metropole pravidelně dojíždějí. Se zvyšujícím se počtem obyvatel stoupá i počet vlaků, současná dvoukolejná trať Praha - Benešov je tak extrémně vytížená," popsal situaci.

O vedení trati rozhodne kraj

Proti zásahu do přírodního parku protestuje i obec Velké Popovice. V červnu podala k projektu námitku. "Požadujeme vyvážení obou veřejných zájmů - dopravní obslužnosti regionu a ochrany životního prostředí v něm," uvedla nyní starostka Václava Zímová.

O projektu železničního koridoru nemůže rozhodnout samotná rada kraje tvořená ODS, TOP 09, Piráty a Starosty. Projednat ho musí zastupitelstvo, vyjádřit by se mělo v listopadu. Názor opozice zatím známý není, opoziční zastupitel Robert Bezděk za ANO pro Aktuálně.cz uvedl, že věc nechce dva měsíce před rozhodnutím blíže komentovat.

Krajský radní Snížek, který je zároveň náměstkem středočeské hejtmanky Petry Peckové ze STAN, redakci Aktuálně.cz sdělil, že chce na listopadovém zastupitelstvu námitce vyhovět. Nová trať by tedy mohla vést jinudy. S vedením obcí záležitost průběžně řeší, což obecní úřady potvrzují.

"Uspořádal veřejné diskuse, aby zjistil postoje obyvatel a obcí. To vnímám pozitivně," prohlásil Weger za Komisi pro životní prostředí.

Upravit plán je připravena i Správa železnic. "Pokud z jednání krajských zastupitelů taková podmínka vyjde, budeme reagovat a se zástupci obcí komunikovat ve snaze zajistit průchozí trasu," řekla mluvčí Eberl Friebová.

Hledání jiných variant

V případě, že by kraj trať přes přírodní park zamítl, zadá Správa železnic studii k vyhledání jiné trasy. Několik variant už v minulosti prověřovala. V hustě osídlených středních Čechách se ale nelze zástavbě či jiným důležitým územím zcela vyhnout. "Najít bezkonfliktní vedení trati je prakticky vyloučené," uvedl Janoš z ČVUT.

Skutečnost, že nynější návrh s více možnostmi nepočítá, kritikům vadí. "Jediná varianta je trať prostředkem přírodního parku. Dříve se s koridorem počítalo pro rychlodráhu a návrh měl tři varianty," vypíchl Weger.

"Přece by tu nějaké možnosti byly, například posunout železnici o pár kilometrů dál," připomněl i velkopopovický obyvatel Miroslav Hájek, který kvůli plánované trase koridoru poslal v červnu na kraj písemnou připomínku. I on nyní čeká na listopadové rozhodnutí kraje.

