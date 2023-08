Železnice mezi Bubny a Výstavištěm pojede od poloviny roku 2025, řekl Kupka

Přestavba úseku železniční trati mezi pražskými Bubny a Výstavištěm by měla být uvedena do provozu v polovině roku 2025. Řekl to v úterý ministr dopravy Martin Kupka (ODS) na setkání s novináři. Stavba je součástí projektu modernizace železniční trati mezi pražským Masarykovým nádražím a Kladnem s odbočkou na Letiště Václava Havla v Praze.

Stavbaři pracují také na druhém konci plánované trasy, a to mezi Kladnem a Kladnem-Ostrovcem. Aktuálně se v Bubnech betonují základovou desku nové nádražní budovy, staví také pilíře pro estakádu. Správa železnic to uvedla v tiskové zprávě. Související Modernizace pražského Masarykova nádraží dostala zelenou. Hotovo má být za tři roky Kupka řekl, že náklady na úsek mezi Bubny a Výstavištěm jsou 3,79 miliardy Kč, v Kladně je to 3,69 miliardy. "Je to jedna z nejvýznamnějších investic na české železnici v současné době. Znamená to, že to, o čem se dlouho diskutovalo, to je moderní železniční spojení mezi centrem Prahy, Letištěm Václava Havla a Kladnem, se skutečně realizuje," řekl Kupka. Náklady projektu se budou podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody blížit 50 miliardám Kč, přičemž ještě předloni je odhadovala Správa železnic na 43 miliard. "Poměrně významným prvkem bude nacenění tunelu v Dejvicích," dodal. Podle Správy železnic v pražských Bubnech nyní vznikají základy mostních konstrukcí. Stanice Bubny by měla být po dokončení staveb čtyřkolejná, bude také blíže stanici metra Vltavská. Po demontáži původního mostu přes ulici Dukelských hrdinů dělníci budují i základy nové zastávky Praha Výstaviště. V kladenském úseku postaví Správa železnic druhou kolej, zrekonstruuje nádražní budovu a vybuduje nová nástupiště. "Na konci roku bude na Kladně jedno nástupiště zprovozněné," řekl Svoboda. Dodal, že plnohodnotněji budou moct využívat trať vlaky v druhé polovině roku 2024. Podle něj modernizace trati změní u občanů uvažování, zda jet do centra Prahy individuální dopravou, či dopravou veřejnou. "Z Kladna do centra Prahy budeme ve zhruba 30minutovém dojezdu," dodal. Podle tiskové zprávy Správy železnic je projekt modernizace železnice z Prahy do Kladna s připojením Letiště Václava Havla rozdělený na víc než desítku staveb. Z nich je dokončená rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Letos plánuje Správa železnic vyhlásit tendry pro stavbu mezi Ruzyní a Kladnem a modernizaci stanice Praha Masarykovo nádraží. Následovat by měly práce v úseku mezi Praha-Ruzyně a Letištěm Václava Havla a na novostavbě stanice přímo na letišti. Od roku 2025 se plánuje přestavba tří úseků mezi novou zastávkou Praha-Výstaviště a stanicí Praha-Ruzyně. Na závěr přijde na řadu tzv. zaokruhování, které umožní přímé spojení letiště s Kladnem. "Věřím, že se z Prahy svezeme na Letiště Václava Havla v tomto desetiletí," dodal Svoboda.

