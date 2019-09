40 letadel a 1000 letů. Návrat Britů stojí vládu skoro stejně jako zamítnutá pomoc

Velká Británie očekává, že na návrat svých občanů, kteří v zahraničí uvízli kvůli krachu cestovky Thomas Cook, vynaloží 100 milionů liber. To je přitom jen o 50 milionů méně, než by ji stála záchrana celé společnosti, upozornil server Business Insider. Britský úřad pro civilní letectví v pondělí zahájil největší repatriaci v dobách míru, aby dopravil více než 150 tisíc lidí zpět na ostrovy.

Británie poslala například do tureckého Dalamanu pro klienty zkrachovalé cestovky Thomas Cook i největší dopravní letadlo světa Airbus A380. | Video: Reuters

Britská cestovní kancelář Thomas Cook žádala před svých krachem u vlády o státní půjčku ve výši 150 milionů liber (v přepočtu 4,4 miliardy korun). Vláda ji ale minulý víkend odmítla a nyní tak musí vynaložit zhruba dvě třetiny této sumy na to, aby v rámci komplikované akce dostala zpět Brity, kteří kvůli kolapsu legendární cestovky ve světě uvázli.

Thomas Cook si sice minulý měsíc dohodl finanční injekci ve výši 900 milionů liber. Věřitelské banky ovšem firmě nařídily, aby si cestovka v krátkém čase zajistila dalších 200 milionů liber jako rezervu pro zimní měsíce. Ta to už ale nedokázala.

Britské úřady teď čelí kritice, že včas nezasáhly a cestovce nepomohly. Místo peněžní injekce cestovce spustily finančně náročnou operaci vyžadující na 40 letadel a přes tisíc letů.

Podle britského premiéra Borise Johnsona ale vláda cestovní kanceláři nepomohla proto, aby neudávala špatný příklad do budoucna. Podle něj jde o "mnoho peněz od daňových poplatníků" a bylo by zde riziko "morálního hazardu u firem, které v budoucnu mohou čelit potížím," uvedl Johnson v New Yorku. Podle něj musí nést vedení společnosti za kolaps odpovědnost.

Ať si užijí dovolenou, říká úřad

V pondělí Británie díky mimořádným leteckým spojům dopravila zpět do vlasti přes 14 700 klientů zkrachovalé cestovní kanceláře. "Britský úřad pro civilní letectví (CAA) 23. září 2019 zahájil největší repatriaci v dobách míru, aby dopravil více než 150 tisíc lidí zpět do Británie," uvedl podle agentury ČTK úřad.

Dalších zhruba 135 300 klientů by se mělo do Británie vrátit během 13 dnů.

Na úterý je podle CAA plánováno 74 letů, které by měly zpět do Británie přepravit dalších 16 500 lidí. Operace s označením Matterhorn má trvat do 6. října.

"Chceme, aby si lidé dál užívali svou dovolenou, takže je přepravíme do Británie v původně plánovaný den odletu, nebo velmi brzy poté," uvedl podle agentury Reuters ředitel CAA Richard Moriarty.

Připlaťte, nebo jděte

Jenže někteří britští turisté si podle britských médií stěžují, že byli v důsledku krachu cestovní kanceláře Thomas Cook vyhozeni z hotelu, kde právě pobývali. Například Kayleigh Robinsonová podle ČTK uvedla, že její sestra, tchyně, neteře a synovci museli opustit hotel v Turecku, protože manažer hotelu neměl zaplaceno za zbytek jejich pobytu.

List Daily Mirror zase píše o rodině Hutchisonových ubytované v hotelu ve španělském městě Benidorm. Vedení hotelu prý mělo obavy, že Thomas Cook nezaplatí, a požadovalo proto po rodině přes 885 liber (v přepočtu zhruba 26 tisíc korun). Mladí manželé a jejich pětiletý syn museli hotel opustit a najít si jiné ubytování, protože neměli dost peněz na zaplacení požadované částky.

Podobný příběh zažily také tři rodiny ze Skotska, které vyrazily na týdenní pobyt do Španělska. Každá z nich za něj zaplatila 1500 liber (zhruba 44 tisíc korun).