Příští rok se dokončí 46 kilometrů dálnic. Stavím více než moji předchůdci, tvrdí Ťok

Stát příští rok zprovozní 46 kilometrů nových dálnic a silnic první třídy, stavební práce pak zahájí na dalších 172 kilometrech. Na tiskové konferenci to řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Aktuálně se podle něj staví na 204 kilometrech a nově otevřeno mělo být letos 45,5 kilometrů. Ministerstvo dopravy je dlouhodobě kritizováno, že stavba dálnic je pomalá, proto se snaží veřejnosti prezentovat každý posun v přípravě a povolování nových projektů.

Otevřeno by podle plánů ministerstva mělo být v příštím roce celkem 22,5 kilometrů dálnic, konkrétně úsek D1 mezi Přerovem a Lipníkem a na D3 mezi Bošilcem a Ševětínem. Další část nově zprovozněných cest budou tvořit silnice první třídy I/13, I/15 a I/16 na severu Čech a dále I/53 a I/38 na jižní Moravě.

Ministerstvo by chtělo v příštím roce zahájit práce na dílčích úsecích dálnic D3, D35, D46, D48 a D49. Příprava stavby nových úseků je podle Ťoka v pokročilé fázi před vydáním stavebních povolení. Ještě letos by se pak měly začít stavět úsek D3 Časy-Ostrov a obchvat Českých Budějovic na D3.

Pokračovat bude také modernizace dálnice D1, kde se v současnosti staví na dvou úsecích mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem a mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi. V příštím roce by se mělo začít pracovat na dalších pěti úsecích. Pracovat by se tak mělo již na všech zbývajících úsecích D1, které dosud nebyly dokončeny, jedná se zhruba o 70 kilometrů. Kompletně hotovo by mělo být za tři roky.

Ťok zmínil i problémy na opravovaném úseku D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, který je ve skluzu. "Máme tam velké problémy, nedodržují se termíny. Budeme samozřejmě postupovat podle smlouvy a vymáhat penále. V současnosti ale hlavně budeme tlačit na to, aby se tam dalo spolehlivě jezdit a dálnice byla postavena v kvalitě jaké by měla být," řekl.

Zakázku za 1,75 miliardy korun provádí sdružení tvořené italskou firmou Toto Costruzioni Generali a české stavební společnosti Geosan Group. V konsorciu dříve figurovalo také kazašské SP Sine Midas Stroy, které však podle ministra již ve stavbě nepokračuje. Jde o nejdelší rekonstruovaný úsek dálnice mezi Prahou a Brnem.

Opravy D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou provádí ŘSD postupně od roku 2013. Dálnice byla kvůli modernizaci rozdělena na 21 úseků, z nichž je zatím dokončeno 13 částí.

Ministr dopravy se také ohradil vůči kritice, že se nové dálnice staví pomalu. Podle něj se naopak během jeho funkčního období staví daleko více než dřív. "Když někdo říká, že se nestaví a že jsou to sliby, které se neplní, tak chci vzkázat, že to není pravda," podotkl.

K urychlení dopravních staveb by měla přispět nedávno přijatá novela zákona pro urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Zrychlit by se měl především úřední proces před zahájením stavby. Zákonodárci navíc v současnosti řeší další změny zákona.