Prazdninové uzavírky: Pražská MHD během letních měsíců omezí tramvaje i metro

V pražské MHD bude přes letní prázdniny od 1. července několik omezení, důvodem jsou opravy tramvajových tratí, výměny kolejí nebo rekonstrukce v metru C a A. Dopravní podnik přeruší provoz na některých tramvajových linkách a v části metra C a A. Informovala o tom mluvčí Dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. Opravy budou DPP stát zhruba 120 milionů korun a práce skončí 17. září.

"O letních prázdninách, kdy je výrazně nižší poptávka po MHD i provoz automobilů na komunikacích, se snažíme provádět opravy, které by měly násobně horší dopad na dopravu v Praze, pokud bychom je realizovali během školního roku," uvedl technický ředitel podniku Jan Šurovský.

Kvůli výměně pražců v metru nepojede od 1. července do 9. července metro v úseku Muzeum - Pražského povstání na trase C. Na trase Pražského povstání - Hlavní nádraží bude zavedena náhradní autobusová doprava.

Na trase A v úseku Želivského - Depo Hostivař nebude metro jezdit od 5. července do 9. července kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení ve stanici Strašnická. Jako náhradní dopravu mohou Pražané využít autobusovou linku 125, kterou podnik prodlouží ze Skalky na Strašnickou. Zavede také náhradní tramvajovou dopravu v trase Olšanské hřbitovy - Zahradní Město či Depo Hostivař.

Výluka čeká rovněž metro C v trase Vltavská - Hlavní nádraží, a to od 15. července do 16. července a 29. července. Dělníci budou opravovat stropní desky nad stanicí metra Florenc. Cestující budou moci využít náhradní tramvajovou dopravu. Po dobu prací budou také změny v pravidelných autobusových linkách.

Omezení se dotknou i tramvajových tratí. Od 1. do 7. července dopravní podnik z důvodu výměny kolejí přeruší provoz na trase Vítězné náměstí - Divoká Šárka a od 8. do 14. července v úseku Prašný most - Vítězné náměstí. Od 15. července do 10. srpna pak tramvaje nepojedou ani v úseku Klamovka - Sídliště Řepy.

Na tramvajové trati v úseku Karlovo náměstí - I. P. Pavlova budou dělníci dělat opravy, a to od 11. srpna do 20. srpna. Práce omezí i silniční dopravu. Na trase Vypich - Bílá Hora nepojedou tramvaje od 21. srpna do 3. září a v úseku Moráň - Albertov bude omezený provoz od 1. září do 17. září.

Možnosti náhradní dopravy i přehled všech dopravních omezení mohou cestující najít na webu DPP.