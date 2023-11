Na nádražích startují automaty na filtrovanou vodu. Vyžadují aplikaci nebo kartu

Na vybraných nádražích v Česku budou mít cestující možnost načerpat si z automatů filtrovanou vodu. Novinářům ve středu projekt na pražském hlavním nádraží představili generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda a Martin Václavík ze společnosti Lokni, která automaty provozuje.

Cestující si mohou přes mobilní aplikaci načerpat půl litru vody denně zdarma. Bez aplikace stojí stejné množství šest korun. Nutnost stažení aplikace, registrace a případně i zaplacení kritizují aktivisté ze Strany zelených.

V následujících týdnech budou automaty zprovozněny na nádraží na pražském Smíchově, v Hradci Králové, Náchodě, Děčíně, Břeclavi nebo v Českých Budějovicích a Plzni. SŽ plánuje i rozšíření na Moravě. Spolupráci na projektu plánuje na pět let a automaty mají být na 12 místech.

Svoboda ve středu poznamenal, že dostupnost pitná voda na nádražích je téma, kterým se SŽ zabývá už dlouho. "Hodně lidí volá po pitné vodě zdarma přímo na nástupištích, kdy v zimních měsících to často bývá problém," řekl. Podotkl, že denně se ve vlacích rozdávají PET lahve, které v nich pak zůstanou jako odpadky. Záměrem SŽ je vyzkoušet fungování bez plastů a vyhodnotit, jak projekt budou využívat cestující. "Vnímám, že jsou na to různé názory. Vnímám to jako zlepšení služeb," doplnil.

Aplikace umožňuje načerpat si půl litru vody zdarma s takzvaným tarifem nádraží, nabízí i další placené tarify. Možnost čerpat denně tři litry stojí na rok 549 korun, na měsíc 159 korun.

Na představení projektu přišla skupina lidí v čele s členem Strany zelených Vítem Masarem. Svobodovi chtěli předat svoji petici a diskutovali o instalaci automatů. Petici na internetu podepsalo přes 1000 lidí a uvádí mimo jiné, že aplikace vytváří zbytečné překážky.

💧 První automat na pitnou vodu zdarma už můžete vyzkoušet na hlavním nádraží v Praze.



Projekt Železnice bez plastů jsme dnes uvedli v život. V nejbližších týdnech se automaty našeho partnera Lokni objeví v dalších stanicích po celém Česku. Cílem je nabídnout cestujícím… pic.twitter.com/oKCeIrOXHY — Jiří Svoboda (@jirisvoboda_cz) November 15, 2023

Přišla i seniorka, která se ptala, jak může automat využít bez chytrého telefonu a aplikace. Svoboda jí odpověděl, že chápe připomínky týkající se právě seniorů. Zároveň digitalizace je podle něj trend, který už nelze zastavit. Například se postupně ruší pokladny v malých stanicích a jízdenky se prodávají ve vlaku nebo právě přes aplikace.

Upozornil na to, že stále mají cestující možnost natočit si vodu z vodovodu na toaletách, čemuž nikdo nebrání. Poukázal také na to, že automaty vodu filtrují. "Já to beru jako mnohem hygieničtější a zdravotní přínos než to, aby někde přímo na nástupišti byl kohoutek," řekl.

Správa železnic na záměr zajistit automaty na pitnou vodu vypsala veřejnou zakázku nazvanou Železnice bez plastu. Společnost Lokni ji vyhrála ve spolupráci se společností Bezpetek. Lokni bude zajišťovat veškerou instalaci, správu a servis automatů. Za zařízení společnost platí Správě železnic 1500 korun měsíčně za automat. Na svých automatech má reklamní plochy.

Společnost Lokni podle Václavíka přichází s alternativou k balené vodě a už se ukázalo, že je to životaschopná myšlenka. V posledních třech letech se automaty rozšířily na většině vysokých škol, kde je využívá 75.000 studentů. "Deset až 20 000 z nich si každý den láhev naplní," doplnil.