Japonské aerolinky hledaly náhradní letadlo. To první přetížili zápasníci sumó

Japonská letecká společnost Japan Airlines minulý týden musela narychlo shánět náhradní letadlo pro část cestujících na vnitrostátním letu z Tokia na ostrov Amami Ošima. Na seznamu cestujících byl totiž celý tým zápasníků sumó a po započtení jejich váhy už letadlo nemělo hmotnostní kapacitu na dostatek paliva pro více než dvouhodinový let.

Zatímco průměrný Japonec váží kolem 70 kilogramů, u zápasníků tradičního japonského umění sumó je to zhruba 120 kilogramů, napsal deník The Guardian.

Zápasníci měli letět strojem Boeing 737-800 na ostrov Amami Ošima, kde se účastnili zápasnické soutěže. Řešením by bylo i vyslání většího letadla, které by mělo větší nádrže. To ale znemožňují rozměry ostrovního letiště, jehož přistávací dráha je stavěná pouze na menší stroje. Aerolinky tak pro 27 zápasníků přidaly další letadlo.

"Je to velmi neobvyklé, že bychom museli zajišťovat speciální let kvůli hmotnostním omezením na tomto letounu," uvedl mluvčí Japan Airlines.

V neděli po skončení turnaje už byli přepravci na cestu zápasníků připraveni a vypravili pro ně opět zvláštní let.

Zápasníci sumó se kvůli svým obtížím při cestování nedostali na stránky japonských novin poprvé. V roce 2014 se rychle šířila fotografie objemných zápasníků namačkaných v malém letadle. Zápasníci z tokijského klubu Hakkaku pak sami zveřejnili podobnou fotku ze své cesty autobusem na soustředění.