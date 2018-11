ČD musí kvůli poruchám vagonů posílat techniky do Německa. Vyřešit to mají nové vozy

Modernizovaný vůz Bmz pro České dráhy. Na lince do Berlína a Hamburku musí ČD posílat s vozy i technika kvůli drobným poruchám a hrozbě pokut ze strany německých drah. | Foto: České dráhy

Národní dopravce plánuje vyměnit vozy na trase z Prahy do Hamburku. Aktuálně.cz to řekl generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec. Nasadí na ně 50 zcela nových vozů od konsorcia Siemens-Škoda.

Současné vagony provozované mezi Prahou a Hamburkem jsou poruchové. Do Německa s nimi proto jezdí technici, kteří řeší případné problémy za provozu. Problémy se netýkají bezpečnosti, ale třeba informačního systému, dveří nebo klimatizace.

"Ta modernizace se trošku nepovedla. Spolehlivost není zdaleka taková, jakou bychom předpokládali," uvedl pro Aktuálně.cz generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec. Osobní vozy pro linku z Prahy do Hamburku přitom jezdí po modernizaci pouhé tři roky. Modernizovala je společnost Pars nova patřící pod Škodu Transportation. Podle Kupce by se současné vozy z linky Praha - Hamburk mohly přesunout na linku do Budapešti přes Brno a Bratislavu.

První z objednaných 50 vozů by měly dráhy převzít do roku 2021. Půjde o 10 souprav po pěti vozech, celková cena bude téměř tři miliardy korun. Na výrobě se bude podílet plzeňská Škoda Transportation. Vozy budou podobné současným railjetům, nebudou mít ovšem řídící vůz.

Prokletá linka do Hamburku?

Spojení Prahy a Berlína jako by pro České dráhy bylo prokleté. Mezi Prahou a Německem měla původně jezdit pendolina. Plány však zkrachovaly a pendolina jezdí převážně na vnitrostátních spojích. V roce 2011 pak plánovaly na tuto trasu České dráhy nakoupit nové vlaky Railjet od Siemensu. Deutsche Bahn ale začali jednat se soukromým dopravcem Regiojet a z nákupu nových vlaků pro tuto trať sešlo. Po problémech se DB vrátily k Českým drahám, které pro linku nechaly modernizovat starší vozy.

Současné modernizované vozy na první pohled nabízejí nebývalý komfort - jsou vybaveny wi-fi, klimatizací, zásuvkami i USB porty pro nabíjení mobilních telefonů. V reálném provozu se však ukázaly jako poruchové. Pro České dráhy znamenají komplikace s vozy i pokuty od německého partnera Deutsche Bahn. Podle serveru Lidovky.cz činí pokuty od DB celkově přes 200 milionů korun.

České dráhy plánují v příštích letech masivně investovat do obnovy vozového parku. Kromě zmíněných 50 vozů do Hamburku, které už jsou objednané, vypsaly rámcové soutěže na elektrické i dieselové jednotky. Soutěží také dodávku dalších až 90 nových vozů. Nemusí ale odebrat všechny. Počet vlaků, které odeberou, závisí na tom, jestli obhájí smlouvy s kraji a ministerstvem dopravy.