Cestovkám náhlá změna nařízení ničí rozjetou sezonu. Vláda je nesystémová, kritizují

Cestovní kanceláře ještě nedávno mluvily o této letní sezoně optimisticky - značná část populace už je proočkovaná, EU se dohodla na covid pasech a lidem doma leží vouchery za zrušené loňské dovolené. Jenže počet případů koronavirové nákazy někde mezitím stále roste - třeba v Tunisku, kam vláda od příštího týdne zakázala Čechům cestovat. Cestovní kanceláře náhlý krok kabinetu tvrdě kritizují.

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo cesty do Tuniska, které pro Čechy patří k tradičně nejoblíbenějším destinacím pro letní dovolené, od pondělí. Cestovní kanceláře ale ruší i zájezdy, na které se klienti chystali tento pátek nebo o víkendu.

A zákazníkům většinou nabízejí dvě alternativy - vrácení peněz, nebo zájezd do jiného státu, nejčastěji do Bulharska. "Destinace je zelená (země s nízkým rizikem nákazy - pozn. red.) a cenově vyjde podobně jako Tunisko," sdělil pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí Exim Tours Petr Kostka s tím, že je tento jihovýchodní evropský stát ideální i pro rodinné dovolené s dětmi.

Cestovní kancelář kvůli tomu lety do Bulharska posílila, naopak prodej zájezdů do severoafrické země na červenec stáhla z nabídky. Lidé mají možnost zvolit si ještě z dalších náhradních destinací. Pokud odmítnou, společnost jim podle Kostky veškeré peníze za zájezd vrátí, žádné vouchery jako loni v létě vystavovat nebude.

Stejně situaci řeší i jedna z dalších největších cestovních kanceláří v Česku, CK Fischer. "Na tuto sobotu jsme ještě rychle zařadili další let do Bulharska, kam se mohou přebookovat lidé, kteří měli tento pátek a sobotu odlétat do Tuniska," uvedl mluvčí Jan Bezděk pro Aktuálně.cz.

K výhodám Bulharska přidává ještě fakt, že země leží relativně blízko, současně ale přiznává, že je to přece jen trochu jiný výlet než do exotického Tuniska. "Lidé ale už byli, obrazně řečeno, téměř sbaleni, vzali si třeba dovolenou v práci… a prostě počítali s tím, že odjedou, tak samozřejmě vítají i takovou alternativu," vysvětlil Bezděk.

Opatření ministerstva zdravotnictví platí zatím do 31. července. Podle mluvčí CK Blue Style Ilony Topolové se dotkne tisíců klientů. Mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková uvedla, že přes tuto agenturu mělo zájezd do Tuniska od 5. července do konce srpna zakoupeno asi 1500 lidí.

Kritika nařízení

Zájezdy na srpen zatím společnosti nechaly v prodeji, jak ale míní Bezděk, nepředpokládá, že by si Češi v téhle situaci dovolenou do Tuniska na příští měsíc kupovali. Ten podobně jako další cestovní kanceláře také kritizuje vládu za to, že vůbec zemi do kategorie států s extrémním rizikem nákazy zařadila.

Nařízení označuje za nesystémové, hlavně s ohledem na to, že například sousední Německo cestování do Tuniska dovoluje. "Jediné, k čemu to povede, je, že část lidí bude létat z Německa," myslí si Bezděk. Na to stejné upozorňuje i Kostka.

Resort zdravotnictví opatření zdůvodňuje tím, že se snaží zamezit šíření nových variant koronaviru. Chce tak maximálně omezit turismus do zemí, kde podle ministerstva riziko nákazy novými mutacemi existuje.

Na dalším mimořádném jednání vláda navíc řešila, zda na seznam zemí s extrémním rizikem nákazy zařadí také Egypt. Tam každoročně vyráží mnohem více Čechů než do Tuniska. Nakonec ho zatím ponechala v tmavě červené kategorii.

Změna při cestě do Chorvatska

Mezitím přišla další změna pravidel také při cestě do Chorvatska, ta však přišla z chorvatské strany a podobně jako v případě Tuniska nečekaně. Češi mohli dosud do této země cestovat bez omezení, stačilo mít u sebe občanský průkaz. Nově se ale musejí na hranicích prokazovat tzv. covidovými certifikáty.

❗️Cestování❗️Dnes začíná platit Covid pas, Chorvatsko včera v noci narychlo rozhodlo, že turisté z ČR (ale i dalších zemí) se jím musí prokázat na hranicích. Platí ale pravidla, která jsme dojednali: 22 dnů po 1. dávce nebo negativní test nebo protilátky. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) July 1, 2021

Cestovní kanceláře nicméně věří, že se s tímto čeští turisté zvládnou popasovat bez problémů a cesty rušit nebudou. Řezníčková za Invia uvedla, že jde o drobnost, která podle ní "lásku Čechů k Chorvatsku neovlivní". Řada lidí podle ní už navíc podstoupila očkování, případně koronavirus prodělala.

Chorvatsko patří dlouhodobě k nejnavštěvovanějším letním cílům českých turistů. Loni jich tam vícedenní pobyt podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) strávilo 412 000, před pandemií v roce 2019 dokonce 740 000.

