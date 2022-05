Evropská železniční jízdenka se teď dá koupit za polovinu. Akce platí jen pár dní

České dráhy lákají milovníky cestování po železnici na zvýhodněnou nabídku. Od tohoto pátku nabízí jízdenku Interrail, která slouží k libovolnému cestování vlaky po Evropě, za poloviční cenu. Akce platí pro všechny věkové kategorie, lístek s padesátiprocentní slevou lze koupit ale pouze do úterý.

Sleva se vztahuje na jízdenky, které mají platnost jeden, dva nebo tři měsíce, a to na první i druhou třídu vlaků. "K jedné dospělé jízdence lze zároveň vystavit až dvě bezplatné jízdenky pro děti do dvanácti let," uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Pasažér může jízdenku Interrail během její platnosti použít kdykoliv a pro neomezený počet cest u železnic a trajektových společností, které jsou do nabídky zapojeny. V současnosti jde o více než čtyřicet společností provozujících železniční dopravu a trajekty v celkem pětatřiceti státech Evropy. Lidé tak s jízdenkou mohou vyrazit do vícero zemí.

"A postupně tak poznávat například naše sousedy, Benelux, Francii, lze dojet až k Atlantiku v Portugalsku, eurotunelem do Velké Británie, na Sicílii nebo do Skandinávie. Dále také na řecké ostrovy nebo do Istanbulu a Ankary," popsal Šťáhlavský.

České dráhy uvádějí, že lidé mohou díky nabídce ušetřit i přes deset tisíc korun. "Například tříměsíční globální jízdenka Interrail druhé třídy stojí běžně více než 22 tisíc korun, od 6. do 10. května ji lze koupit za 11 275 korun. Mladí lidé do 27 let (včetně) za ni zaplatí v tyto dny 8475 korun a senioři 10 150 korun. Stejnou částku tedy ušetří. V poměru ceny a cestovních možností jsou pak nejvýhodnější doklady s platností dva a tři měsíce," sdělil Šťáhlavský.

Ve vybraných spojích, jako jsou některé rychlovlaky a noční spoje, si ale cestující musí zakoupit příplatek nebo rezervaci. Jízdenky je možné koupit v mezinárodních pokladnách Českých drah nebo na webových stránkách Interrail.eu.

Státní dopravce jízdenky zlevnil u příležitosti padesátiletého výročí od vzniku síťové jízdenky Interrail. Jízdenky byly zavedeny v roce 1972 s cílem podpořit cestování mladých lidí a studentů.

Z počátku je mohli využívat jen cestující do 21 let, později se tato hranice zvýšila na 23 let a od roku 1979 na 26 let. Od roku 1988 se vztahují na všechny věkové kategorie.