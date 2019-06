České Budějovice jsou zase o kousek blíže. Otevírá se další dokončená část dálnice D3

Ředitelství silnic a dálnic v pondělí otevřelo část dálnice D3 Bošilec - Ševětín na Českobudějovicku. Úsekem dlouhým 8,1 kilometru, jehož náklady byly 1,24 miliardy Kč bez DPH, projedou řidiči poprvé kolem 16:00. Dalších 30 kilometrů dálnice D3 je momentálně rozestavěno, zejména kolem Českých Budějovic.

Dálnice nahradila provoz po přetížené silnici I/3, na níž se stávalo mnoho nehod. Generální ředitel ŘSD Pavol Kováčik uvedl, že nový dálniční úsek zlepší a zrychlí dopravu a zamezí nebezpečným situacím, kdy řidiči riskantně předjížděli v hustém provozu na I/3.

"Pro obyvatele přilehlých obcí spočívá význam také ve snížení hlukové zátěže díky protihlukovým opatřením," uvedl Kováčik.

V úseku Bošilec - Ševětín je 92 stavebních objektů. Součástí je i jeden kilometr z vedlejší stavby D3 Ševětín - Borek, jinak by ho podle ŘSD nešlo využívat. Zatím poslední jihočeský úsek D3 Veselí nad Lužnicí - Bošilec dlouhý 5,1 kilometru otevřelo ŘSD v říjnu 2017.

Na jaře začalo ŘSD stavět obchvat Českých Budějovic, který bude součástí D3 a hotov má být v září 2022. Tvoří ho část Hodějovice - Třebonín dlouhá 12,5 kilometru, kde jsou náklady sedm miliard korun, a 7,2 kilometru dlouhý úsek Úsilné - Staré Hodějovice za 5,28 miliardy Kč.

K hranicím s Rakouskem by měla být D3 hotová na přelomu let 2024 a 2025. D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, kde se napojí na rakouskou rychlostní silnici S10. Dálnice D3 by měla měřit 170 kilometrů, v provozu bude ode dneška 58 kilometrů.