Babiš: Krach Smartwings by byl škoda. Ale v pomoci se neangažuji, lidi by měli kecy

Možnou podporu státu pro společnost Smartwings nechává premiér Andrej Babiš (ANO) na místopředsedech kabinetu Karlu Havlíčkovi a Aleně Schillerové (oba za ANO). Blesku dnes Babiš řekl, že by byla škoda, kdyby letecká společnost zbankrotovala.

Upozornil na možné dopady na její zaměstnance a pražské letiště, ale i na hrozbu zdražení dovolených pro české turisty. Osobně se však v záležitosti nechce angažovat, protože se zná s českými majiteli Smartwings.

Babiš řekl, že na podporu Smartwings jsou různé názory. "Někdo říká, že je nepotřebujeme, že sem bude létat někdo jiný," uvedl. Odkázal na informace ministra dopravy Havlíčka, podle kterého firma zabezpečuje 30 procent tržeb Letiště Václava Havla.

"Je tam 3000 zaměstnanců. Někteří říkají, ať to zbankrotuje, bude sem létat někdo jiný, já myslím, že by to byla škoda, kdyby to tak dopadlo," dodal Babiš.

České cestovní kanceláře podle Babiše jednoznačně podporují, aby stát Smartwings před dopady koronavirové krize pomohl. "Oni přepraví za rok myslím miliony našich lidí do zahraničí. Je otázka, kdyby tu nebyli, co bude na trhu, jestli tady bude nějaká konkurence, nebo přijde někdo, kdo to zneužije a potom se dovolené pro naše lidi předraží," podotkl premiér.

Havlíček minulý týden po jednání vlády řekl, že stát by se měl postarat o podporu Smartwings. První variantou jsou podle něj záruky za úvěry, dále se dá diskutovat o přímých úvěrech.

Až poslední variantou, pokud by hrozila insolvence a bylo by na tržbách ohroženo Letiště Václava Havla, je krátkodobý kapitálový vstup státu do skupiny.

Premiér Andrej Babiš se zatím k možné státní pomoci či odkoupení podílu příliš nevyjadřoval. Kritici jeho střetu zájmů však poukazují na jeho údajné přátelství s majitelem firmy Šimáněm, který se zúčastnil i Babišovy svatby.

Babiš řekl, že záležitost nechává na Havlíčkovi a ministryni financí Schillerové. "Já se v tom moc neangažuju, protože potom jsou vždycky nějaké různé kecy kolem, já české majitele dobře znám," řekl. Smartwings Group patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe.

Až se bude na vládě probírat ten nesmysl, že by stát “vstoupil” do Smartwings spolumajitele Jiřího Šimáně, neměl by Andrej Babiš a vlastně všichni ministři ANO jít za dveře?

Střet zájmů... Šimáně na Babišově svatbě atd. pic.twitter.com/ZjHaYdxvJw — Jaroslav Kmenta (@JaroslavKmenta) April 7, 2020

Skupina Smartwings, do níž patří dopravci Smartwings a České aerolinie (ČSA), loni na svých linkách přepravila 8,2 milionu cestujících. Skupina Smartwings se stala na konci února 2018 majoritním vlastníkem ČSA. Letecké společnosti po celém světě odstavily nyní z provozu většinu letadel, aby jim rychle neubývala hotovost. Řada zemí totiž rozšířila omezení v letecké dopravě, aby zpomalila šíření epidemie onemocnění způsobeného koronavirem.

Podle ředitele Romana Vika by ji stát měl ještě zvážit, pokud se chce vyhnout stovkám lidí bez práce. Podíl ve firmě drží Čína, ta se o investici dosud moc nezajímala. Nyní je dle Vika ochotná přenechat podíl za 1 Kč. Zástupce čínského fondu to obratem popřel, nabídl však společné řešení.