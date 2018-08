Dopady cel na ocel zatím nelze podle firem vyčíslit. Podnikatelé doufají, že je Trump zruší

V reakci na Trumpův krok začala EU na konci června uplatňovat odvetná cla 25 procent na dovoz vybraného amerického zboží.

Praha - Dopady cel, které začaly uvalovat Spojené státy na ocel a hliník z Evropské unie, nelze zatím vyčíslit. První relevantní data by mohla být k dispozici na konci roku, vyplývá to z vyjádření dotčených tuzemských firem a asociací.

Jejich zástupci rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa i čtvrt roku od zavedení kritizují. USA uvalily od června cla ve výši 25 procent na ocel a deset procent na hliník na dovoz z Evropské unie, Kanady a Mexika.

"Stále jsme toho názoru, že kroky prezidenta Trumpa jsou hloupé a iracionální, podrývají globální systém volného obchodu, poškozují americké voliče a americkou ekonomiku a umožňují Číně tvářit se jako zásadový zastánce volného obchodu, což je tristní. Nejsme nijak nadšení z eskalace globální obchodní války, protože nepřinese nic pozitivního," uvedl statutární ředitel Ocelářské unie Daniel Urban.

Například Třineckých železáren se dovozní cla na ocel směřující do USA významným způsobem nedotkly. Za oceán totiž směřují pouze jednotky procent produkce.

"Omezeny byly sice dodávky kolejnic, ale ty se nám podařilo nahradit na evropském trhu, kde se uskutečňují investice do infrastruktury," řekla mluvčí společnosti Petra Macková Jurásková.

"Není snadné naše výrobky v USA rychle nahradit. Zejména pokud jde o specifické značky oceli například pro náročný automobilový segment," dodala.

Dostatek dat pro analýzu a interpretaci dopadů kroku USA zatím nemá podle mluvčí Barbory Černé Dvořákové ani ArcelorMittal Ostrava. "Z celkového objemu výroby ArcelorMittalu v ČR je množství vyvážené do USA zanedbatelné, převážná většina výroby jde do tuzemska a na tradiční trhy," řekla.

"Z pohledu konkrétních skupin výrobků ostravské huti už pak vývoz do USA může tvořit významnější část. Z bezešvých trubek, které se používají zejména v petrochemickém průmyslu, se do USA vyváží asi 20 procent z celkového vyráběného objemu," podotkla.

Podnikatelé doufají ve změnu

Podnikatelské svazy uvedly, že nepřestávají věřit, že Spojené státy svoje rozhodnutí nakonec přehodnotí.

"Doufáme v návrat ke stavu před tarifním opatřením prezidenta Trumpa ještě dříve, než budou narušeny dodavatelské řetězce. V minulosti k přehodnocení obchodní politiky USA už docházelo, věříme, že se to bude opakovat i tentokrát, a to co nejdříve," uvedl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

"Před několika týdny se uskutečnila schůzka předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera a prezidenta USA Donalda Trumpa. Oficiální výstup ze schůzky naznačuje, že by se situace mohla zklidnit. Obě strany mají snahu začít jednat o obchodní dohodě s cílem odstranit tarify na průmyslové zboží. Ačkoli se neřešil přímo problém hliníku a oceli, věříme, že i tato otázka se nakonec dostane na stůl," doplnila mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Eva Veličková.

Podle Urbana je nutné na záležitost pohlížet v širším kontextu. "Obecně se to celé rozjelo tak, že to už zdaleka není o oceli, ale o tom, co zbude ze systému, který Západ po válce vybudoval," dodal.

V reakci na Trumpův krok začala EU na konci června uplatňovat odvetná cla 25 procent na dovoz vybraného amerického zboží. Na seznamu jsou produkty z oceli a hliníku, zemědělské výrobky a další zboží, figurují na něm například i motocykly, džíny nebo whisky.