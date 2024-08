"Opravdová invaze." Polsko letos očekává rekordní počet českých turistů

Do Polska by letos mohl přicestovat rekordní počet Čechů. Za baltskými plážemi se jich chystá rekordních 550 tisíc, napsal v úterý polský deník Gazeta Wyborcza. Češi si pochvalují dobrý poměr cen a kvality služeb, písečné pláže a moře, ve kterém se dá na rozdíl od Chorvatska osvěžit. Počty českých turistů rostou podle údajů společnosti Revolut rychleji než počty návštěvníků z Německa.

Vyšší počet českých turistů přijel na pobřeží Baltu už loni. Letos už to je ale opravdová invaze, píše list a dodává, že po vlně turistů z arabských zemí je to v Polsku nový cestovatelský trend.

Vedra v Chorvatsku se stávají nesnesitelnými. Teplota tamního Jaderského moře letos přesáhla 30 stupňů Celsia. Nesnesitelné horko znepříjemňuje dovolenou i v jiných jihoevropských zemích.

"Voda je osvěžující, není to horká polévka jako v Chorvatsku. Moje děti mají raději Polsko než Korfu," cituje deník z příspěvků českých návštěvníků Polska na internetových fórech. "Baltské moře se dětem líbilo více než Řecko. Vlastně můžeme chodit celý den na pláž a na výlety, protože tam není mega horko," napsal Roman Myška. "Gdyně a Gdaňsk jsou skvělé. Jadran je plný splašků a turistů," dodal.

Pláže v Polsku jsou širší a přívětivější pro rodiny s dětmi. Navíc jsou písečné, zatímco v Chorvatsku převážně kamenité. Infrastruktura je na evropské úrovni a díky dostavbě dálnice A1 a silnice S3 už pro Čechy není problém s dostupností.

Nedávno polskému moři dokonce dělala nepřímo reklamu stavební společnost PORR, která stavěla úsek této rychlostní silnice k českým hranicím. Ve spotu, který už zhlédly miliony diváků, se vydává na cestu k moři pár z Prahy. Muž ale své partnerce neřekne, k jaké vodní ploše se chystají. Ta je pak, když dorazí na polské pobřeží, překvapena krátkou cestou a krásnou pláží.

"Jaká krásná pláž, ale taková ne moc chorvatská," říká žena. "Bližší, krásnější, a s Poláky se dá vždycky domluvit," odpoví muž.

V roce 2019 navštívilo Polsko přes 167 tisíc turistů z Česka. V roce 2022 už jich bylo 227 500 a loni téměř 352 tisíc. Pokud by toto tempo pokračovalo a podle listu se může zrychlovat, mohlo by letos do Polska přijet 500 tisíc až 550 tisíc českých turistů.

Podle údajů polské Severní obchodní komory se v letošním roce zvýšil počet českých turistů registrovaných v polských hotelech o 20 procent. Jen Západopomořanské vojvodství navštívilo 18 500 Čechů, zatímco o rok dříve jich bylo téměř 11 tisíc.

Rozsah zájmu mezi českými turisty potvrzují i nejnovější údaje o kartách Revolut. Mezi jejími evropskými držiteli je největší nárůst příjezdů do Polska z České republiky a z Německa. Češi v tomto ohledu v posledních letech německé turisty dokonce předstihli. Letos od května do července jich podle těchto údajů přijelo o 51 tisíc více, což představuje nárůst o 31 procent. Ne každý český turista přitom platí kartou Revolut.

"Služby jsou na vyšší úrovni než v Česku a stojí stejně nebo někdy i méně. To je pro průměrného Čecha důležité. Také jídlo, veškeré stravování je levnější. (…) Je to levnější a není to horší než v Česku," řekl před rokem agentuře PAP Pavel Trojan, který vede pražskou pobočku Polské turistické organizace.

Příští rok by se cestování do Polska mělo stát pro Čechy ještě snazším, protože České dráhy ve spolupráci s PKP Intercity spustí přímé spojení z Prahy do Gdyně. Móda zájmu o cestování do Polska se v Česku teprve rozjíždí, uzavírá list.

