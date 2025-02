Zásadní změna. Slevu na manželku uplatní už jen někdo, tohle jsou nová pravidla

Nikola Žítková

Sleva na dani za manžela nebo manželku patří mezi významné úlevy, které mohou pomoci snížit daňovou povinnost nejen rodinám s nižšími příjmy. Od roku 2024 se však pravidla pro její uplatnění změnila, což ovlivní mnoho lidí. Kdo ji může uplatnit v daňovém přiznání za loňský rok, se dozvíte v dalším díle daňového speciálu deníku Aktuálně.cz.

Jak fungovala sleva na manžela či manželku do roku 2023?

Do konce roku 2023 si mohli poplatníci uplatnit slevu na manžela či manželku ve výši 24 840 korun, pokud s nimi žili ve společně hospodařící domácnosti a jejich příjem nepřekročil 68 tisíc korun ročně. Pokud měl manžel nebo manželka průkaz ZTP/P, sleva byla dvojnásobná, tedy 49 680 korun.

Jaké jsou nové podmínky od roku 2024?

S účinností od roku 2024 se k dosavadním podmínkám přidala další zásadní změna. Pro uplatnění slevy je nyní nutné, aby manžel nebo manželka žili ve společné domácnosti nejen s poplatníkem, ale také s vyživovaným dítětem do tří let věku. To znamená, že pokud rodina nemá dítě mladší tří let, nárok na slevu již nevzniká. Příjmový limit 68 tisíc korun za rok zůstal stejný.

Co všechno se počítá do příjmu?

Při posuzování limitu 68 tisíc korun se zahrnují příjmy ze zaměstnání, podnikání, nájmu a jiné zdanitelné příjmy. Také se započítávají nemocenské dávky, mateřská a ošetřovné, stejně jako starobní, invalidní a vdovské důchody. Naopak do příjmu se nepočítají rodičovský příspěvek, dávky v hmotné nouzi, stipendia nebo státní příspěvky na penzijní a stavební spoření.

Co se počítá do limitu 68 tisíc korun Tabulka příjmů pro účely slevy na manžela/manželku (§ 35bb ZDP) Započítává se Veškeré zdanitelné příjmy: příjmy ze zaměstnání (§ 6), příjmy z podnikání (§ 7), příjmy z nájmu (§ 9), ostatní příjmy (§ 10) - např. příjmy z prodeje movitých věcí.

Osvobozené příjmy: například příjmy z prodeje nemovitostí osvobozené od daně, z darů apod.

Příjmy podléhající srážkové dani: například příjmy z dohod o provedení práce do 10 tisíc Kč měsíčně (pokud z nich byla odvedena srážková daň).

Nepeněžní příjmy: např. přijaté dary, nepeněžní plnění zaměstnavatele, případné bezúročné zápůjčky apod.

Dávky jako nemocenské, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Veškeré důchody: starobní, invalidní, vdovský a vdovecký či sirotčí. Co se do příjmového limitu nezapočítává Dávky osobám se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna.

Příspěvky na péči a na sociální služby.

Státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření a státní podpory podle zákona upravujícího stavební spoření.

Stipendia poskytovaná studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání.

Příjmy plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona upravujícího sociální služby, který je od daně osvobozen.

Příjmy, které vznikly jako důsledek porušení podmínek osvobození příjmu nebo uplatnění nezdanitelné části základu daně.

Jak lze slevu uplatnit?

Pro uplatnění slevy je nutné doložit čestné prohlášení druhého z manželů o výši jeho příjmů a rodný list dítěte jako důkaz jeho věku. Pokud se uplatňuje vyšší sleva z důvodu průkazu ZTP/P, je nutné doložit i tento průkaz.

Sleva na manžela či manželku se vztahuje na celý kalendářní rok, přičemž podmínky musí být splněny k prvnímu dni daného měsíce. Pokud tedy dítě dovršilo tři roky například 17. srpna 2024, slevu lze uplatnit ještě za srpen, ale nikoli za září a další měsíce.

Pro správné uplatnění slevy je důležité vést si přehled o příjmech manžela či manželky a pečlivě sledovat věk dítěte. V případě nejasností vám doporučujeme obrátit se na daňového poradce nebo využít online nástroje, které s výpočtem pomohou.

Co když je sleva uplatněna nesprávně?

Pokud finanční úřad zjistí, že sleva byla uplatněna neoprávněně, bude požadovat její vrácení. To znamená, že poplatník bude muset doplatit dlužnou částku včetně případných úroků z prodlení.

Na tento problém se nyní zaměřuje i projekt Daňové echo II, který se věnuje nesprávně uplatněné slevě na manžela či manželku za rok 2022. Finanční správa již rozeslala výzvu více než 3500 poplatníkům. Očekávaný výnos je podle odhadů Finanční správy až 80 milionů korun.