Velký přehled: I letos můžete uplatnit různé slevy na dani. Kdo ušetří nejvíce?

Nikola Žítková

V daňovém přiznání za rok 2024 mohou poplatníci využít různé slevy na dani a daňové odpočty, které mohou významně snížit jejich daňovou povinnost. Deník Aktuálně.cz přináší přehled všech dostupných výhod, které mohou ulevit vaší peněžence.

Základní sleva na poplatníka

Každý daňový poplatník má nárok na základní slevu na dani ve výši 30 840 korun ročně, a to i v případě, že jste pracovali například jen půl roku. Sleva se nijak nekrátí.

Sleva na manžela/manželku

Pokud má manžel nebo manželka poplatníka roční příjem nižší než 68 000 korun, lze uplatnit slevu ve výši 24 840 korun. Pokud má manžel či manželka průkaz ZTP/P, sleva se zvyšuje na 49 680 korun. S účinností od roku 2024 se k dosavadním podmínkám přidala další zásadní změna. Pro uplatnění slevy je nyní nutné, aby manžel nebo manželka žili ve společné domácnosti nejen s poplatníkem, ale také s vyživovaným dítětem do tří let věku. To znamená, že pokud rodina nemá dítě mladší tří let, nárok na slevu již nevzniká. Více o podmínkách slevy a jak ji uplatnit se dozvíte v článku Zásadní změna. Slevu na manželku uplatní už jen někdo, tohle jsou nová pravidla.

Sleva na invaliditu

Osoby pobírající invalidní důchod nebo držitelé průkazu ZTP/P mohou uplatnit slevu na dani za každý kalendářní měsíc, ve kterém splňují podmínky. Výše slevy závisí na stupni invalidity, při invaliditě prvního nebo druhého stupně činí sleva 2520 korun ročně (210 korun měsíčně), u invalidity třetího stupně je to 5040 korun ročně (420 korun měsíčně). Držitelé průkazu ZTP/P mohou uplatnit nejvyšší slevu, a to 16 140 korun ročně (1345 korun měsíčně). Pro uplatnění slevy je nutné doložit rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu nebo kopii průkazu ZTP/P.

Daňová kalkulačka Spočítejte si, kolik peněz musíte zaplatit na daních za loňský rok. Stačí zadat pár údajů a hned budete mít jasno.



Slevy na děti

Daňové zvýhodnění na děti představuje významnou slevu na dani pro rodiče nebo osoby, které vyživují dítě žijící s nimi ve společné domácnosti. Sleva se uplatňuje nejen na vlastní děti, ale také na děti osvojené, v náhradní péči nebo děti druhého z manželů. Nárok na zvýhodnění lze uplatnit nejen pro nezletilé děti do 18 let, ale i pro zletilé děti do 26 let, pokud se soustavně připravují na budoucí povolání, přičemž v případě prezenčního doktorského studia se hranice posouvá na 28 let.

Výše slevy je odstupňována podle počtu vyživovaných dětí. Pro rok 2024 činí daňové zvýhodnění 15 204 korun ročně (1267 korun měsíčně) na první dítě, 22 320 korun ročně (1860 korun měsíčně) na druhé dítě a 27 840 korun ročně (2320 korun měsíčně) na třetí a každé další dítě. Pokud má dítě průkaz ZTP/P, je sleva dvojnásobná - například na první dítě se zvýší na 30 408 korun ročně (2534 korun měsíčně).

Slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů, a to buď prostřednictvím zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování daně, nebo v daňovém přiznání. K uplatnění slevy je třeba doložit potvrzení o neuplatnění druhým rodičem. Pokud si daňové přiznání zpracujete v online aplikaci na dane.aktualne.cz, systém vám potřebné dokumenty automaticky předvyplní a přiloží k daňovému přiznání.

Díky daňovému zvýhodnění na dítě může poplatník dosáhnout záporné daně a získat daňový bonus, tedy vyplacení částky od státu. Bonus je poskytován, pokud jeho výše přesahuje 100 korun, přičemž od roku 2022 již není stanoven maximální limit. Nárok na daňový bonus mají pouze osoby, jejichž roční příjem ze zaměstnání nebo podnikání přesáhne šestinásobek minimální mzdy, tedy za rok 2024 se jedná o příjem vyšší než 113 400 korun.

Daňové zvýhodnění lze uplatnit pouze za měsíce, kdy byly splněny podmínky, například pokud se dítě narodí nebo ukončí studium během roku, nárok vzniká jen za odpovídající měsíce. Pokud máte pochybnosti o výpočtu daňového zvýhodnění, můžete využít online aplikaci, která vám jednoduše připraví daňové přiznání včetně přehledů pro pojišťovny.

Zrušení slevy na studenta a školkovného

Od roku 2024 došlo ke zrušení slevy na studenta a slevy na umístění dítěte v mateřské škole (takzvané školkovné), které bylo až do výše minimální mzdy za daný rok. Tyto slevy již v daňovém přiznání za rok 2024 nelze uplatnit.

Nezdanitelné části základu daně

Vedle slev na dani mohou poplatníci uplatnit také nezdanitelné části základu daně, které snižují daňový základ. Tyto položky je možné odečíst pouze od základu daně, nejedná se o konečnou slevu.

V roce 2024 došlo ke zrušení některých nezdanitelných částí základu daně, konkrétně již nelze odečíst zaplacené příspěvky odborovým organizacím a úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Nadále však zůstává možnost odečíst si od základu daně dary poskytnuté na veřejně prospěšné účely, bezplatné darování krve a úroky z úvěrů na bydlení. Také je možné uplatnit příspěvky na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, pokud splňují zákonem stanovené podmínky. Nově jsou však tyto položky sloučeny do takzvaných produktů spoření na stáří, kam spadá i dlouhodobý investiční produkt a pojištění dlouhodobé péče.

Dary

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, jako jsou zdravotnictví, vzdělávání, charita, církevní organizace nebo ekologie. Minimální částka daru pro uplatnění odpočtu činí 1000 korun, nebo alespoň dvě procenta základu daně. Maximální možný odpočet je stanoven na 30 procent základu daně. Hodnota darů se sčítá, takže pokud jste například dvěma neziskovým organizacím darovali po 500 korun, splňujete minimální hranici a můžete si snížit daňový základ.

Za specifickou formu daru se považuje také bezplatné dárcovství krve, orgánů a kostní dřeně, které lze rovněž odečíst od základu daně. Bezplatné darování krve je oceněno částkou 3000 korun za jeden odběr. Dárcovství orgánu nebo kostní dřeně je oceněno částkou 20 000 korun za jeden odběr. Pro uplatnění odpočtu musí dárce získat potvrzení od zdravotnického zařízení, které provádělo odběr, a přiložit jej k daňovému přiznání.

Úroky z úvěrů na bydlení

Pokud splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, můžete si od základu daně odečíst zaplacené úroky, a to v maximální částce 150 000 korun ročně pro nemovitosti pořízené po 1. 1. 2021 a 300 000 korun ročně pro nemovitosti pořízené před tímto datem. Tento odpočet platí pouze pro fyzické osoby, které jsou účastníky úvěrové smlouvy a současně vlastníky nebo spoluvlastníky nemovitosti, na kterou byl úvěr použit.

Podmínky pro uplatnění odpočtu

Aby bylo možné úroky odečíst, musí být splněny následující podmínky:

Úvěr musí být použit na bytové potřeby: To znamená, že půjčené prostředky musí být využity na koupi, výstavbu, rekonstrukci nebo údržbu nemovitosti určené k trvalému bydlení. Nemovitost nesmí být určena k pronájmu: Pokud nemovitost slouží k pronájmu nebo jako rekreační objekt, odpočet uplatnit nelze. Výjimkou může být situace, kdy v části nemovitosti poplatník sám bydlí a zbývající část pronajímá, v takovém případě lze uplatnit poměrnou část úroků odpovídající vlastnímu užívání. Nemovitost musí být ve vlastnictví poplatníka: Odpočet mohou uplatnit pouze ti, kdo jsou vlastníky nebo spoluvlastníky nemovitosti, na kterou byl úvěr čerpán.





Částku, kterou lze odečíst, najdete v potvrzení o zaplacených úrocích, které každoročně zasílají banky a stavební spořitelny svým klientům. Toto potvrzení je nutné přiložit k daňovému přiznání jako přílohu.

Pokud hypotéku splácíte pouze část roku, například pokud jste ji začali splácet v polovině roku, můžete uplatnit úroky v poměrné výši odpovídající počtu měsíců, kdy byl úvěr splácen. Například pokud splácíte hypotéku na nemovitost pořízenou po 1. 1. 2021 pouze šest měsíců, maximální odpočet bude 75 000 korun místo 150 000 korun.

Produkty spoření na stáří

V roce 2024 došlo ke sjednocení daňových odpočtů souvisejících se spořením na důchod a dlouhodobým finančním zabezpečením. Nově jsou tyto odpočty zahrnuty pod takzvané produkty spoření na stáří, kam spadá:

penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

životní pojištění

dlouhodobý investiční produkt (DIP)

pojištění dlouhodobé péče

Celková maximální částka, kterou lze v rámci těchto produktů odečíst od základu daně, činí 48 000 korun ročně. Tento limit platí souhrnně pro všechny uvedené produkty, přičemž podmínkou je, že se jedná o smlouvy splňující zákonem stanovené podmínky.

Jak odpočet uplatnit?

Poskytovatel (např. pojišťovna, penzijní společnost nebo investiční instituce) vystaví poplatníkovi potvrzení o zaplacených příspěvcích, ve kterém uvede částku, kterou si může poplatník odečíst od základu daně.

Pokud má poplatník více smluv v různých kategoriích produktů spoření na stáří, musí si ohlídat, aby součet všech uplatněných odpočtů nepřesáhl zákonný limit 48 000 korun ročně.

Správné uplatnění slev na dani a nezdanitelných částí základu daně může výrazně snížit daňovou povinnost a přinést nemalé úspory. V roce 2024 došlo k několika změnám, včetně zrušení některých odpočtů, ale zároveň zůstává řada možností, jak si snížit základ daně nebo získat daňové zvýhodnění.

Ať už se jedná o základní slevu na poplatníka, daňové zvýhodnění na děti, odpočet úroků z úvěrů na bydlení, nebo využití produktů spoření na stáří, je důležité si včas zajistit potřebná potvrzení a pečlivě sledovat platné limity.

Pokud si nejste jisti, jak správně uplatnit dostupné daňové úlevy, vyplatí se využít online nástroje pro sestavení daňového přiznání nebo se poradit s daňovým poradcem. Správně optimalizované daňové přiznání může znamenat nejen úsporu peněz, ale i získání daňového bonusu nebo přeplatku, který vám stát vrátí.