Blíží se termín pro podání daňového přiznání online. Návod poradí, jak na to

Osoby samostatně výdělečně činné musí od letoška podávat daně výhradně elektronicky. A čas už se krátí. Daňové přiznání je nutné odeslat nejpozději do čtvrtka 2. května. Aktuálně.cz poradí, jak na to.

Základní termín pro podání papírového přiznání je 2. dubna 2024. Všichni, kdo mají datovou schránku, ale musí daňové přiznání podat elektronicky. Termín je do příštího čtvrtka 2. května.

Finanční správa upozorňuje, že nebude možné opakovat loňské rozhodnutí, kdy všem, kdo přiznání podali v papírové místo elektronické formě, pokutu odpustila. Ti, kteří přiznání vypracovali ve špatné formě tento rok, mají čas na opravu do 2. května.

Výjimku bude Finanční správa uplatňovat vůči seniorům starším 70 let, kteří nikdy s Finanční správou elektronicky nekomunikovali a daňové přiznání podali v papírové formě v řádném termínu, tedy do začátku tohoto měsíce. Řádově to jsou podle ní tisíce lidí.

Daňové přiznání nemusí podávat lidé, jejichž zdanitelné příjmy loni nedosáhly 50 tisíc korun ročně.

Daňové přiznání je možné podat přes portál Moje daně, což je nejčastější cesta, nebo přes datovou schránku. Do portálu Moje daně je možné se přihlásit pomocí datové schránky, občanského průkazu s čipem nebo bankovní identity. K dispozici jsou elektronické formuláře, v nichž lze podle návodu přiznání vyplnit. Výhodou je i možnost průběžného ukládání rozdělené práce, daňové přiznání tedy nemusí být vyplněno celé najednou. Vyhotovený dokument je možné podat přímo z portálu nebo si jej přeposlat do datové schránky a skrze tu přiznání odevzdat.

K vyplněnému daňovému přiznání je nutné nahrát také veškeré přílohy (například potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti), třeba ve formátu PDF. Daňové přiznání však musí být výhradně ve formátu XML, není možné použít naskenovaný formulář ve formátu PDF. Je ale dobré uložit si jej v PDF do počítače pro vlastní archivaci. Přiznání v XML se nemusí podepisovat.

Pro zpracování daňového přiznání můžete využít také online aplikaci, která ho vystaví ve formátu XML i PDF a vystaví i přehledy pro pojišťovny.

OSVČ mohou při vyplňování daňového přiznání u daně z příjmu fyzických osob uplatnit různé slevy, například na manžela či manželku, kompletní přehled najdete zde. Některé slevy si ale lidé vzhledem ke schválenému konsolidovanému balíčku letos odečtou naposledy.

Přehled o příjmech a výdajích na správu sociálního zabezpečení a přehled o výši daňového základu na zdravotní pojišťovnu musí OSVČ odevzdat do 30 dnů od podání daňového přiznání.

Lidé, kteří přiznání podávají prostřednictvím daňového poradce nebo advokáta, mají čas do 1. července. Stejný termín platí pro firmy, které podle zákona musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Jen v případě, že připadá na víkend, posouvá se termín na první pracovní den v měsíci.

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, postih nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně nebo 0,01 procenta stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení. Maximální postih je pět procent. Pokud podnikatel daňové přiznání neodevzdá vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun a maximálně 300 tisíc korun.