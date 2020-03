Další změna pro seniory: Velké obchody jim vyhradí čas od 8 do 10, malé nemusí

Lidé starší 65 let budou mít nově pro nákupy ve větších obchodech s potravinami vyhrazený čas od 08:00 do 10:00. Omezení pro ostatní nakupující se tak posune na o hodinu pozdější dobu. V obchodech do 500 metrů čtverečních omezení, které vyhlásil kabinet původně od minulého čtvrtka, platit nebude vůbec.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) novinářům řekl, že obchody do 500 metrů čtverečních už mít žádná omezení nebudou. Změna cílí především na malé obchody v obcích, kde třeba další nejsou. "Provozovatel jen musí garantovat, že pokud přijde důchodce, musí se o něj postarat ve smyslu zvýhodnění," uvedl. Ve velkých obchodech pak byl čas vyhrazený pro seniory posunut o hodinu, aby měli ostatní prostor nakupovat mezi 07:00 a 08:00 například cestou do práce. Kabinet podrobnosti usnesení, které má pomoci s ochranou seniorů proti novému typu koronaviru, upravil už podruhé.