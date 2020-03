Jak se koronavirus projevuje a koho ohrožuje?

Nemoc se projevuje podobně jako chřipka a tím, že způsobuje člověku respirační potíže. Rizikovou skupinou jsou senioři, ale především ti, kteří mají nějaké jiné onemocnění, třeba astmatici nebo lidé s kardiovaskulární chorobou. Pokud tedy má senior nějaké další onemocnění, patří do rizikové skupiny a měl by na sebe dávat o to větší pozor - dodržovat veškerá hygienická doporučení, nosit roušku a ideálně zůstávat doma.