Další políček pro rostlinné výrobky. Po Nemléku se musí přejmenovat i Ml*ko a Sm*tana

Na evropská nařízení, která zakazují používání názvů jako mléko, smetana či máslo u rostlinných alternativ, narazila další česká značka. Rodinná firma Soyka musí do konce roku přejmenovat své sojové produkty Sm*tana či Ml*ko. Podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) by totiž mohly mást zákazníky. Z podobného důvodu nedávno přišla o svůj název značka Nemléko.

"Letos v srpnu jsme se zúčastnili s některými našimi výrobky soutěže Biopotravina roku. V porotě byli i inspektoři SZPI a naše hvězdičky v názvech jim připadaly podezřelé," popisuje zakladatel firmy Soyka Michal Jeřábek.

V září pak ve firmě skutečně proběhla kontrola, na základě které inspekce rozhodla o nutnosti názvy řady produktů do konce roku změnit. Tiskový mluvčí inspekce Pavel Kopřiva pro on-line deník Aktuálně.cz návštěvu inspektorů potvrdil s tím, že zásoby je možné doprodat.

Ml*ko může klamat?

Soyka se nicméně proti rozhodnutí inspekce odvolala. "Domníváme se, že označení našich sójových výrobků, ve kterých je použita hvězdička, dostatečně odlišuje spolu s doplňkovými výrazy naše rostlinné výrobky od výrobků živočišných. S rozhodnutím inspekce nesouhlasíme, ale respektovat ho budeme," tvrdí Jeřábek.

Inspekce si ale stojí za tím, že se i přesto o porušení zákazu jedná. "Není možné, aby jakýkoli způsob obchodní úpravy potravin uváděl, naznačoval nebo vyvolával dojem, že daný produkt je produktem odvětví mléka a mléčných výrobků, pokud jím není," zdůrazňuje Kopřiva ze SZPI.

Podle Jeřábka nejde o prosazování dalšího veganského názvu, ale spíše o to, "do jaké míry jde úřadu o zamezení klamání spotřebitele a do jaké míry jde o lobbing ostatních výrobců".

Na legislativu doplatilo i Nemléko

Inspekce nedávno podobně zasáhla také proti české značce Nemléko. "Název byl nevyhovující podle evropské legislativy a od Státní zemědělské potravinářské inspekce nám bylo nařízeno ho změnit. Název obsahující slovo 'mléko' nebo 'jogurt' i jako kořen slova prý může klamat průměrného spotřebitele," vysvětlila pro Aktuálně.cz spoluzakladatelka značky Amálie Koppová.

Na rozdíl od Soyky firma změnu názvu učinila okamžitě a své rostlinné výrobky přejmenovala na Optimistic. "Mohli jsme jít do soudního sporu, vynaložit plno úsilí a peněz s nejistým výsledkem. Rozhodli jsme se čas raději věnovat do vytvoření nové značky, která bude v tomto ohledu nenapadnutelná," dodává Koppová.

Téma označování rostlinných alternativ je v současnosti aktuální také v ostatních státech EU. V minulých týdnech Evropská unie zvažovala zákaz používání označení "hamburger" nebo "steak" pro rostlinné alternativy. Pozměňovací návrh ale v Bruselu nakonec neprošel.