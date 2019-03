před 1 hodinou

Na internetu se doslova válí tisíce filmů. To by se mohlo brzy změnit. Stejný osud může potkat také miliony písní, které jsou k mání na YouTube. Posluchače ani diváky totiž obvykle nezajímá, kdo píseň na server nahrál - autory filmů a písní však ano. Podle nové směrnice, kterou v úterý schválili europoslanci, nyní pořady, na které nemá web autorská práva, zmizí. Bude to znamenat konec internetu? Připravili jsme srozumitelný přehled, který vysvětluje, co vlastně europoslanci ve Štrasburku v úterý schválili.