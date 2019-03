Kontrola stahování a platby médiím. Europoslanci schválili reformu práv na internetu

Poslanci Evropského parlamentu v úterý schválili spornou reformu ochrany autorských práv na internetu, jejímž cílem je přizpůsobit evropské autorské právo digitální éře. Příslušnou směrnici musejí ještě formálně schválit členské státy EU a jednotlivé země pak budou mít dva roky na to, aby ji převedly do svého práva. Norma především ukládá velkým internetovým společnostem, jako je Google, platit vydavatelům a umělcům za použití jejich děl on-line.

Pro nová pravidla se vyslovilo 348 poslanců, proti hlasovalo 274 zákonodárců a 36 se zdrželo. Europoslanci se předtím odmítli zabývat pozměňovacími návrhy, které počítaly s vypuštěním sporných článků.

Internetové platformy budou mít nově povinnost prověřovat, zda uživateli nahrávaný obsah neporušuje autorská práva. Kritici směrnice ji označují za cenzuru internetu.

O víkendu se v řadě evropských zemí uskutečnily demonstrace na protest proti reformě. Za "záchranu internetu" vyšli především mladí lidé do ulic například v Rakousku, Polsku nebo Portugalsku. Zdaleka nejpočetnější protesty se ale odehrály v Německu, kde jen v Mnichově demonstrovalo podle policie 40 tisíc lidí. Proti směrnici o autorských právech na internetu vyšly z iniciativy Pirátské strany protestovat desítky lidí i v desítce českých měst.

V rámci debat o nových pravidlech byly od začátku zásadní a nejvíce sporné především dvě části návrhu směrnice, a sice články 11 a 13 (podrobněji o nich v boxu níže).

První z nich má majitelům práv - včetně médií a umělců - zajistit spravedlivý podíl za použití jimi vlastněného obsahu na internetu. Článek 13 ukládá internetovým platformám povinnost zabývat se tím, zda uživateli nahrávaný obsah neporušuje autorská práva.

Silné emoce vyvolával právě především článek 13, který kritici označují za cenzuru internetu. Zavádí takzvané filtry, jejichž úkolem je kontrolovat, zda obsah nahrávaný uživateli neporušuje autorská práva. Za obsah tak nově nyní mají být právně zodpovědné platformy.

Jak hlasovali čeští MEPs o #DigitalCopyright směrnici?

Pro: Svoboda, Šojdrová.

Zdrželi se: Niedermayer, Polčák, Charanzová,Dlabajová, Poche.

Proti: Zahradil, Tošenovský, Payne, Zdechovský, Štětina, Pospíšil, Telička, Ježek, Sehnalová, Keller, Maštálka, Kohlíček, Konečná. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) March 26, 2019

Odpůrci ale varují i před možnou preventivní cenzurou i legálního obsahu. Obávají se také toho, že "robot" nebude schopný rozeznat například parodie a karikatury a zablokuje všechno bez rozdílu.

"Je to temný den pro svobodu internetu," napsala na Twitteru německá pirátská europoslankyně Julia Redaová, která byla jednou z hlavních tváří boje proti chystané směrnici.

Video: Komisařka Jourová: Posílením autorských práv napravujeme nespravedlnost

Evropský parlament schválil posílení autorských práv. Komisařka Věra Jourová za tím vidí nápravu nespravedlnosti. | Video: Ondřej Houska | 00:40

Schválení směrnice o autorských právech na internetu označili čeští piráti za černý den pro svobodu internetu v Evropě. Kritické jsou i další strany.

Podle českého europoslance Pavla Teličky, který hlasoval proti směrnici, nepřináší navrhovaná úprava řešení současného stavu. Telička připomněl, že poslanci v souvislosti se směrnicí dostávali denně stovky e-mailů z obou táborů, on sám jich například minulý týden obdržel asi 3000. Proti směrnici o uplynulém víkendu protestovaly v evropských městech desetitisíce lidí a na internetu vzniklo množství petic.

Naproti tomu český europoslanec Pavel Svoboda během debaty zdůraznil, že Evropa reformu autorského práva na internetu zcela určitě potřebuje. O cenzuru nejde, zdůraznil.

Silnější pozice tvůrců a vydavatelů při vyjednáváních s internetovými giganty a zachování svobody projevu na internetu: Parlament schválili směrnici o digitálním autorském právu. Tisk. zpráva → https://t.co/rjp7eReOb8 pic.twitter.com/dOQnTYjMpP — Evropský parlament (@Europarl_CS) March 26, 2019

Opravdovou cenzurou by podle něj bylo bránit talentovaným tvůrcům v jejich tvorbě. Pokud by nová pravidla neprošla, mohlo by podle Svobody vzniknout prostředí, kdy by se tito autoři "museli živit jako prodavači nebo taxikáři a teprve večer po práci by si mohli psát, co chtějí".

Také jeho kolega Luděk Niedermayer považuje směrnici za zlepšení stávajícího stavu. "Nepovažuji za projev svobody, pokud někdo vydělává peníze na něčem, co mu nepatří. A to mnoho velkých firem národních či globálních právě dnes činí," sdělil ČTK Niedermayer.

Google: Nejistota a poškození kreativní ekonomiky

Podle společnosti Google, kterou směrnice zasáhne nejvíce, povede reforma k právní nejistotě a poškodí kreativní a digitální ekonomiku EU.

Směrnice je v konečné podobě podle firmy o něco lepší, než byl původní návrh, ale "detaily jsou důležité". Google dodal, že se těší na spolupráci s tvůrci příslušných pravidel, vydavateli, umělci a majiteli práv při očekávaném převádění směrnice do národní legislativy členských států Evropské unie.

Globální internetový gigant v minulých měsících v Bruselu lobboval především za změny či zrušení dvou nejkontroverznějších článků 11 a 13 ve směrnici potvrzené dnes europoslanci. Google bude nyní muset častěji platit kompenzace vydavatelům, autorům a majitelům práv.