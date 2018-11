Sbližování východu a západu Evropy se zastavilo, tvrdí šéf ECB. Nahrává to populistům

Hospodářské sbližování východní a západní Evropy se prakticky zastavilo, což může být potenciální hrozbou pro Evropskou unii. Na pondělní konferenci o evropské hospodářské integraci (CEEI) to uvedl člen Výkonné rady Evropské centrální banky (ECB) Benoit Coeuré.

Podle Coeurého se země bývalého komunistického bloku na východním okraji EU i tři desetiletí po pádu železné opony stále snaží dohnat bohatší země a některé populistické strany se stávají více nepřátelské vůči unii, i když podpora EU zůstává široká.

"Pokud zde nebude důvěryhodný výhled toho, že země s nižšími příjmy to brzy doženou, je zde riziko, že lidé žijící v těchto zemích se začnou ptát na pravé výhody členství v EU nebo v měnové unii," uvedl Coeuré. "Takové pochybnosti by byly zvláště znepokojivé v nestabilním světě, ve kterém v současnosti žijeme."

Důvěra v EU klesá v některých zemích východní Evropy, jako je Maďarsko a Bulharsko. Převážná většina obyvatel východních členských zemích EU však stále uvádí, že jejich země těží z členství, ukázal výzkum provedený EU.

Hlavními problémy podle Coeura jsou velký pokles dynamiky růstu produktivity a nedostatek kapitálu. Dál se snižuje také míra investic a hrozí, že propad přímých zahraničních investic možná nebude dočasný, jak si někteří myslí, protože firmy teď přehodnocují možnosti, jak investovat, upozornil Coeuré.

HDP na obyvatele podle parity kupní síly (EU = 100):

2014 2015 2016 2017 Belgie 119 118 118 117 Bulharsko 47 47 49 49 Česká republika 86 87 88 89 Dánsko 128 127 124 125 Německo 126 124 124 123 Estonsko 76 75 75 77 Irsko 137 181 183 184 Řecko 72 69 68 67 Španělsko 90 91 92 92 Francie 107 105 104 104 Chorvatsko 59 59 60 61 Itálie 96 95 97 96 Kypr 81 82 83 84 Lotyšsko 63 64 65 67 Litva 75 75 75 78 Lucembursko 270 267 257 253 Maďarsko 68 68 67 68 Malta 88 93 94 96 Nizozemsko 130 129 128 128 Rakousko 130 130 127 128 Polsko 67 68 68 70 Portugalsko 77 77 77 77 Rumunsko 55 56 58 63 Slovinsko 82 82 83 85 Slovensko 77 77 77 77 Finsko 111 109 109 109 Švédsko 124 125 123 122 Velká Británie 109 108 108 105 Island 119 124 128 130 Norsko 176 160 148 150 Švýcarsko 165 165 161 158

Zdroj: Eurostat

Podle makroekonomické prognózy ministerstva financí se však Česku daří v přibližování se výkonu HDP starým zemím EU dobře. "Díky stabilnímu hospodářskému růstu by relativní ekonomická úroveň ČR měla postupně dosáhnout až 85 procent průměru zemí 19 zemí eurozóny v roce 2019," uvedlo v pondělí MF. Česko je na tom v tomto směru dlouhodobě lépe než Polsko, Maďarsko, Slovensko nebo Portugalsko.

Kvůli rostoucím mzdám v současnosti firmy více spoléhají na automatizaci, která by nahradila pracovní sílu. Zjednodušují také své hodnotové řetězce, aby omezily rizika narušení celého procesu od výroby až po distribuci konečnému zákazníkovi, což snižuje potřebu investovat na východě.

Podle Coeura Evropa může a měla by pomoci třemi způsoby. Za prvé je to poskytnutím trhu, který umožní, aby rozvoj nových průmyslových odvětví byl ziskový. Za druhé směrováním financí do sektorů a zemí, kde může být kapitál využit co nejproduktivněji. A za třetí poskytnutím přímé finanční pomoci, která by posílila sbližování, a podporou reformních snah jednotlivých národních vlád, uvedla agentura Reuters.