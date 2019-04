Čína zakáže těžbu bitcoinů. Spotřeba proudu znečišťuje zemi, těžaři neplatí daně

Čína plánuje zakázat těžbu bitcoinů a dalších kryptoměn. Národní rozvojová a reformní komise (NDRC) ve středu zveřejnila návrh revidovaného seznamu průmyslových aktivit, které plánuje zrušit, protože nesplňují příslušné zákony a předpisy, jsou nebezpečné, plýtvají zdroji nebo znečišťují životní prostředí. Je mezi nimi těžba kryptoměn, včetně bitcoinů.

Čína je největším trhem pro počítačový hardware určený k těžbě bitcoinů a dalších kryptoměn, přestože tyto aktivity spadají spíše do oblasti šedé ekonomiky, což znamená, že jsou spíše na hranici zákona.

NDRC představila seznam odvětví, která hodlá zrušit nebo omezit, poprvé v roce 2011. Nový návrh, který byl v úterý předložen, obsahuje více než 450 aktivit. Zahrnutí těžby kryptoměn ukazuje, že vláda zvyšuje tlak na sektor kryptoměn.

Návrh zatím nestanovuje cílové datum ani postup, jak by měla být těžba bitcoinů omezena. To znamená, že tato aktivita by neměla být zrušena okamžitě. Veřejnost se má k návrhu vyjádřit do 7. května.

Sektor kryptoměn je v Číně pod pečlivým dohledem od roku 2017, kdy byla zakázána primární nabídka měn a regulátoři začali zavírat lokální burzy pro obchodování s kryptoměnami. Čína také začala omezovat těžbu kryptoměn, což donutilo mnoho firem, z nichž některé se řadí mezi největší na světě, najít si svoji základnu jinde.

Čínské společnosti patří také mezi největší producenty zařízení pro těžbu bitcoinů. Loni tři tyto firmy požádaly o primární nabídku akcií v Hongkongu. Nicméně dvě největší - Bitmain Technologies a Canaan - nakonec nechaly svou žádost propadnout, uvedla agentura Reuters.