Prodávali marihuanu přes internet za virtuální měny, obvinila policie sedm lidí

Policisté z Národní protidrogové centrály obvinili sedm lidí kvůli obchodu s drogami, které podle vyšetřovatelů nabízeli na internetu. Jako platební prostředky využívali virtuální měny. Dvěma hlavním organizátorům hrozí až dvanáct let nepodmíněně, zbylým obviněným maximálně deset let vězení.

"Marihuana vyprodukovaná na území České republiky byla prostřednictvím kyberprostoru obchodována do více jak 75 zemí celého světa," uvedla Kudláčková. V čele skupiny, v níž jsou lidé od 28 do 72 let, stáli podle policie dva hlavní organizátoři - jeden zajišťoval prodej a druhý obstarával dodávky marihuany.

"Větší část skupiny se věnovala pěstování rostlin konopí, výhradně ve venkovním prostředí, a jejich následnému zpracování na sušinu, k čemuž pachatelé využívali více než jedenáct míst v Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji a kraji Vysočina," vysvětlila Kudláčková.

Prodej se pak uskutečňoval nejen prostřednictvím dalších lidí, ale také v online prostředí, na více než 14 virtuálních tržištích. "Během prověřování trestné činnosti se zpětně podařilo zadokumentovat, že sušina konopí byla hlavním pachatelem nabízena prostřednictvím internetu již od roku 2012," uvedla mluvčí.

Hlavní podezřelý byl podle policie zavedený obchodník, měl kladné reference od nakupujících, poskytoval také návody, jak skrytě obchodovat. Komunikace mezi prodávajícím a kupcem byla šifrovaná, k distribuci pak skupina podle kriminalistů využívala kurýry, ale také českou, rakouskou, slovenskou a polskou poštu nebo soukromé kurýrní přepravce.

Policisté zadokumentovali přes 22 tisíc realizovaných obchodů, za drogy se platilo virtuální měnou. "Vyprodukovaná marihuana se vyznačovala vysokou kvalitou a obsahem účinných látek okolo deseti procent. Průměrná cena jednoho gramu látky se pohybovala okolo 180 korun," doplnila Kudláčková.

Při domovních prohlídkách policisté zajistili skoro 70 kilogramů sušiny konopí, 1,6 milionu korun v hotovosti, nemovitost, motorová vozidla a virtuální měnu 113 BTC (Bitcoin). Celková hodnota zajištěných věcí činí více než 17 milionů korun.

Na případu s krycím názvem Carlos spolupracovali čeští policisté se svými rakouskými kolegy, dozoruje ho pražské městské státní zastupitelství. Kudláčková nevyloučila to, že bude stíhání u zadržených lidí rozšířeno, mohly by být také obviněny další osoby.