ČEZ se v Temelíně zbavil závislosti na Rusku. Palivo dodají Francouzi a Američané

Jaderné palivové soubory do Jaderné elektrárny Temelín budou od roku 2024 dodávat americký Westinghouse a francouzská Framatome. Nyní se používá ruské palivo od společnosti TVEL, která spadá do ruského státního holdingu Rosatom. Dodávky potrvají zhruba 15 let. Hodnota kontraktu se pohybuje v řádu miliard korun.

Výběrového řízení, které ČEZ zahájil v dubnu 2020, se účastnili tři uchazeči, a to společnosti Framatome, TVEL a Westinghouse. "Z důvodu diverzifikace byli nakonec vybráni dva dodavatelé tak, aby skupina ČEZ v budoucnu spolehlivě zajistila plynulou dodávku palivových článků pro reaktory Jaderné elektrárny Temelín a minimalizovala tak rizika případného výpadku dodávek," uvedl hlavní mluvčí Skupiny ČEZ Ladislav Kříž. Dodavatelem jaderného paliva do druhé české jaderné elektrárny v Dukovanech je ruský TVEL. Má uzavřenou smlouvu na palivo až do konce životnosti dukovanské elektrárny. Pro tamní ruské reaktory typu VVER o velikosti 440 megawattů totiž zatím žádný jiný výrobce paliva není. Společnost Westinghouse s výrobním závodem ve Švédsku již palivové soubory do Temelína po jeho spuštění deset let dodávala. Společnost Framatome je jediným výrobcem se sídlem v Evropské unii, který dodává palivové soubory do většiny západoevropských jaderných elektráren. Westinghouse Electric Company se zabývá projektováním, výstavbou, řízením, servisováním a údržbou jaderných elektráren i výrobou a servisováním klíčových jaderných komponent. Aktuálně působí v 19 zemích. Uchází se o stavbu pátého jaderného bloku v Dukovanech. Framatome se podílí na projektování jaderných bloků, navrhuje, servisuje a instaluje komponenty pro jaderné elektrárny, vyrábí jaderné palivo a dodává systémy měření a řízení. Je dodavatelem pro 380 reaktorů po celém světě. Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 5,3 terawatthodiny elektřiny a pokrývá zhruba 20 procent roční spotřeby elektřiny v ČR. Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín loni zvýšily meziročně výrobu o tři procenta, dosáhly druhé nejvyšší výroby od svého zprovoznění. Na celkové produkci elektřiny v Česku se podílely 36,6 procenta, a byly tak největším výrobcem energie. Do přenosové soustavy dodaly 30,73 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš v polovině března uvedl, že zásoba takzvaných palivových souborů se liší v Dukovanech a Temelíně. V Dukovanech je zásoba vyšší, a to zhruba na tři roky. Temelín má zásoby asi na dva roky. Palivo pro Dukovany je podle Beneše specifické, schopnost dodat takto specifický výrobek od jiného dodavatele než ruského není tak vysoká, uvedl. Palivo v Temelíně je podle něj možné nahradit palivem od jiného než ruského výrobce jednodušeji. Palivo od firmy TVEL bere ČEZ pro Temelín od roku 2010, předtím od spuštění elektrárny používal zhruba deset let palivo firmy Westinghouse. Na jaře 2019 Temelín začal opět zkoušet v malém množství i palivo od firmy Westinghouse Electric Sweden.