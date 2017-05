Cetelem se v létě změní na online banku. Kromě půjček nabídne i levný účet

před 8 minutami

Společnost Cetelem nabídne klientům v Česku kompletní bankovní produkty. Firma po dvacetiletém působení na českém trhu mění obchodní model a vstupuje do on-line bankovnictví jako Hello bank! by Cetelem. Cetelem, který doposud poskytoval spotřebitelské úvěry, má bankovní licenci České národní banky.

Doporučujeme

Praha - Společnost Cetelem oficiálně potvrdila rozšíření portfolia a změnu své obchodní značky. Po dvaceti letech na českém trhu společnost mění svůj obchodní model a vstoupí do on-line bankovnictví. Nově bude vystupovat pod názvem Hello bank! by Cetelem. Firma o tom informovala agenturu ČTK. Takzvaný rebranding se uskuteční letos v létě, kdy Cetelem současně nabídne nové bankovní produkty a služby. Mezi ně, jak online deník Aktuálně.cz upozornil již v prosinci, by měl patřit i levný bankovní účet. Do Česka míří nová banka z Francie, chce lákat na účet zdarma a netradiční kartu číst článek Hello bank! by Cetelem se bude i nadále soustředit na své klíčové činnosti a bude poskytovat všechny produkty, na které byli klienti zvyklí u Cetelemu. Půjde tedy o osobní půjčky, nákupy na splátky u obchodních partnerů, kreditní karty, platební nálepky a některé druhy pojištění. Klienti Cetelemu tak změnu pocítí zejména v komunikaci s novou obchodní značkou a v novém uživatelském prostředí internetového bankovnictví. Všechny jejich smlouvy zůstávají v platnosti, a i nadále budou moci využívat své produkty za stejných podmínek jako dosud. Beze změny také zůstávají všechny kontaktní údaje a přístupové kanály. Ani právní forma společnosti na českém trhu se nemění. Hello bank! by Cetelem bude stejně jako Cetelem obchodní značkou odštěpného závodu BNP Paribas Personal Finance SA. Značka Hello bank! již působí na některých evropských trzích, například ve Francii, Itálii, Belgii a Rakousku. Přední poskytovatel osobních půjček ve Francii a v Evropě BNP Paribas Personal Finance je stoprocentní dceřinou společností skupiny BNP Paribas a působí ve 30 zemích. Skupina BNP Paribas patří mezi přední evropské banky s celosvětovým dosahem. Působí v 75 zemích světa.

Související články