Čeští vinaři odmítají zdanění tichého vína, zvýhodnilo by to vinaře z ciziny

Čeští vinaři odmítají případné zavedení spotřební daně na produkci tzv. tichého, tedy nešumivého vína. Podle nich by to poškodilo tuzemský trh a zvýhodnilo zahraniční vinaře. Řekl to prezident Vinařské unie ČR Ondřej Beránek. V současnosti v Česku platí nulová spotřební daň na tiché víno a podle průzkumu vinařů změnu nepodporuje žádná z velkých politických stran.

Podle unie se vinaři nyní musí vyrovnávat s řadou překážek, jako jsou dopady koronaviru, dlouhodobý nedostatek pracovníků a klimatické změny. Tyto faktory podle Beránka vyžadují zvyšování investic zejména do technologií. Zavedení spotřební daně na tichá vína by podle šéfa vinařské unie ještě víc navýšilo náklady tuzemských vinařů. Současná nulová sazba je podle vinařů jednou z důležitých forem podpory domácího vinařství a vinohradnictví.

"Úvahy o zavedení spotřební daně na tiché víno se objevují vždy v souvislosti s napjatým státním rozpočtem," podotkl Beránek. Podle něj převažují hlavně negativní důsledky pro zdanění vína. "Předně, jakékoliv navýšení by přispělo k rozvoji šedé ekonomiky, kterou se podařilo z velké části potlačit novelou vinařského zákona. Dále by to zhoršilo pozici našich vinařů vůči zahraniční konkurenci," dodal. Poukázal také na výsledky dřívější studie, podle níž by zavedení spotřební daně na tiché víno bylo ekonomicky neefektivní kvůli nákladům na výběr daně.

Vinaři připomínají, že tiché víno není zatíženo spotřební daní v téměř žádné z významnějších producentských zemí v EU. Proti zdanění vína je i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. "Během pandemie narostly prodeje českých vín a zákazníci se je naučili vyhledávat. Český zákazník je ale také citlivý na cenu, a pokud by stát česká vína zdražil, někteří zákazníci se vrátí k vínům z dovozu," uvedl Prouza. Podle něj by to mohlo mít dopady i na vinařskou turistiku a na nižší výběry daní za nákupy, které by se poté přesunuly do zahraničí.

Vinaři se dnes krátce věnovali také současné sklizni. V minulých dnech už začali se sběrem hroznů na Svatomartinská vína. Na Moravě zároveň začíná hlavní část vinobraní.

Spotřeba vína předloni v Česku činila podle údajů Českého statistického úřadu 20,3 litru na osobu, meziročně klesla o 0,3 procenta. Podle poslední ministerské zprávy o vínu se v Česku mezi lety 2019 a 2020 vyrobilo 481 000 hektolitrů vína, meziročně tak výroba klesla o 29 procent. Zhruba dvě třetiny jsou bílá vína, zbytek červená.