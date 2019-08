České obuvnické firmy mají zakázek dost, vyrábět by mohly víc. Chybí ale mladí lidé

Obuvnický průmysl je v České republice stabilizovaný, potýká se hlavně s nedostatkem mladých zaměstnanců. V posledních letech klesá dovoz obuvi z Číny, roste ale dovoz nejlevnějších bot z Polska a Vietnamu. Vyplývá to z analýzy České obuvnické a kožedělné asociace (ČOKA).

Podle údajů ČOKA v Česku v roce 2018 vyrobily firmy čtyři miliony párů obuvi za 1,86 miliardy korun, což je srovnatelné s výrobou v roce 2017. Ve firmách s více než 20 zaměstnanci pracovalo 3559 lidí, což je o 38 zaměstnanců více než o rok dřív.

"Výroba i počty pracovníků jsou víceméně stabilizované. Obuvnické firmy mají zakázky a mohly by vyrábět i více párů obuvi, limitujícím faktorem je nedostatek pracovních sil. Chybí hlavně generační výměna, tedy mladí zaměstnanci, kteří by nahradili ty, kdo odcházejí do důchodu," uvedla za ČOKA Vlasta Mayerová.

Údaje o dovozu obuvi do České republiky ukazují, že se do Česka dováží stále více nejlevnějších bot, převážně plastové a textilní domácí obuvi. Zatímco počet dovezených párů loni meziročně stoupl přibližně o tři miliony na 93 milionů párů, celková cena klesla o dvě miliardy na 25,8 miliardy korun.

Dobře to ilustruje pokles průměrné ceny dovážené obuvi z Německa, odkud se do ČR v roce 2018 dovezlo šest milionů párů obuvi za průměrnou cenu 247 korun za pár, přitom o rok dříve byla průměrná cena dovezených bot z Německa 567 korun.

"Za rok bylo do Česka dovezeno 1,26 milionu párů obuvi označené jako domácí za průměrnou nereálnou cenu sedm korun za jeden pár. Ve stejné komoditě o rok dřív to bylo 41 korun za pár. Další položkou, u které se zvýšil dovoz z Německa, je plastová domácí obuv, kde došlo k poklesu dovozní ceny ze 78 korun na 21,40 za jeden pár," upozornila Mayerová.

V posledních letech klesá objem dovezené obuvi z Číny, roste ale dovoz z dalších zemí, jako je Polsko nebo Vietnam. Většinu objemu tvoří právě nejlevnější obuv, jak je vidět na průměrné ceně za dovezený pár. Zatímco jeden pár dovezený z Číny stál loni v průměru 200 korun, jeden pár dovezený z Polska přišel na 146 korun.

Obuv je jedním z oborů, které jsou zastoupeny na veletrhu Styl a Kabo. Veletrh začal dnes, do pondělí na něm bude své zboží vystavovat 233 firem z Česka a dalších 20 zemí. Zahraniční vystavovatelé tvoří 39 procent zastoupených firem.

