Česká spořitelna končí spolupráci s Fincentrem. Zneužívalo naše značky, říká

před 32 minutami

Banka neprodlouží partnerskou smlouvu, která končí 31. ledna. Vadí jí, že poradenská firma nazvala své produkty podobně jako Česká spořitelna. Fincentrum je přitom významným prodejcem hypoték.

Praha – Česká spořitelna, největší tuzemská banka podle počtu klientů, přestává spolupracovat s poradenskou společností Fincentrum. Zdůvodňuje to opakovaným porušením partnerské smlouvy a jednáním, které bylo v její neprospěch, nebo ji přímo poškozovalo.

„Společnosti Fincentrum neprodloužíme smlouvu, která končí k 31. lednu. A současně na ni podáváme žalobu,“ potvrzuje generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon. Žaloba míří na zneužívání značek Erste Premier a Zdravé finance, které používá Česká spořitelna. Společnost Fincentrum je v pozměněné verzi začala využívat při prodeji vlastních služeb a pokračovala v tom i přes opakovaná upozornění.

„Když váš partner nazve svoji vlastní službu Fincentrum Premier a pak začne používat i název Moje zdravé Fincentrum, je to nefér a vnímám to i jako provokaci. Proto jsme se rozhodli smlouvu ukončit a podniknout i právní kroky,“ vysvětluje Salomon.

Poradci a pobočky Fincentra tak od února nebudou mít možnost sjednávat pro své klienty finanční služby České spořitelny, například hypotéky. Banka upozorňuje, že ti, kteří se už rozhodli prostřednictvím Fincentra její služby koupit, ale ještě obchod nedokončili, k tomu mohou využít poboček spořitelny.

Fincentrum patří spolu se společnostmi Partners a OVB mezi tři největší prodejce hypoték České spořitelny, na hypotečním trhu přitom spořitelně patří druhé místo. Objem obchodů, které pro ni Fincentrum zprostředkovává, banka nezveřejňuje. V samotných hypotékách má jít podle informací Aktuálně.cz přibližně o tři miliardy korun.

„Zmíněné problémy jsme začali s Fincentrem řešit už od prvního čtvrtletí loňského roku. Máme velký zájem o spolupráci s externími prodejními sítěmi, ale nefér a agresivní praktiky nebudeme dál tolerovat,“ říká Salomon.

Ze strany České spořitelny jde o překvapivé rozhodnutí. S Fincentrem spolupracuje od roku 2005. V posledních dvou letech se spořitelna intenzivně snaží vrátit na pozici jedničky hypotečního trhu a odstřihnutí Fincentra jí dosažení tohoto cíle zkomplikuje.

Negativní dopad chce spořitelna minimalizovat intenzivnější spoluprací s ostatními poradenskými firmami a vlastním prodejem přes pobočky. „Nezastírám, že podíl prodeje našich hypoték přes Fincentrum byl významný. I tak to není důvod, abychom na našem rozhodnutí něco změnili,“ dodává Salomon.

Ukončení spolupráce může mít vliv i na statistiku Hypoindex, za níž stojí právě Fincentrum. Na základě údajů z bank zveřejňuje každý měsíc průměrnou úrokovou sazbu nově poskytnutých hypoték. Pokud by do Hypoindexu přestala posílat data dvojka na trhu, ztratil by svou vypovídající hodnotu. „Ještě zvážíme, jak budeme dál postupovat,“ říká k tomu Salomon bez bližších podrobností.

Stanovisko Fincentra zjišťujeme.

autor: Olga Skalková