Pošta bude nově doručovat bezkontaktně. Místo zazvonění jen hodí do schránky oznámení

Česká pošta zavedla kvůli lidem v karanténě bezkontaktní způsob doručování. I zásilky určené do rukou adresáta mu doručovatel uloží do schránky, nebo je nechá na poště, kde si je bude moci do měsíce vyzvednout. Opatření domluvila s Českým telekomunikačním úřadem, uvedl ve středu generální ředitel Roman Knap. Bezkontaktní doručování už zvolili i někteří prodejci a lékárny.

U bezkontaktního doručování je podle Knapa nutné, aby se dopředu doručovatel dozvěděl, že je adresát v karanténě, případně bude bezkontaktně doručovat do oblastí, které budou jako karanténní označeny příslušnými úřady, uvedla agentura ČTK. Související Pošta nezvládá dodávat balíky. Na kolaps si stěžují už i e-shopy, čelí hněvu klientů Podle dřívějších informací České pošty budou například velké listovní zásilky a balíky rovnou uloženy na ukládací poště bez pokusu o doručení. Adresátovi bude do schránky vhozeno oznámení. "U těchto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na 30 dnů. Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena," připomíná pošta. V případech, kdy je v karanténě pouze jeden byt - tedy nikoli například celý dům - může být u zásilky proveden náhradní pokus o doručení sousedům. "Tento postup není možný u zásilek s doplňkovou službou Dodání do vlastních rukou a Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta," připomíná pošta. Zásilky adresované adresátům, kteří jsou v karanténě, lze rovněž jednorázově bezplatně doslat do lokality, kde karanténa není. "Adresát výjimečně v tomto případě uvede při žádosti o dosílku (e-mail, telefon) nejenom novou adresu, ale také označení 'nového' adresáta, kterému má být zásilka na nové adrese dodána," doplňuje pošta. Není to ovšem znovu možné u zásilek s doplňkovou službou. Létáky o koronaviru Pošta ve středu také převezme z tiskárny v Ústí nad Labem druhou zhruba polovinu z téměř pěti milionů letáků ministerstva zdravotnictví s informacemi o koronaviru. S roznášením do schránek začne ve čtvrtek. Již během úterka a středy doručovatelé roznášejí první část letáků. Putovaly zejména na Moravu, ale distribuují se i v některých oblastech Česka. Například v Průhonicích u Prahy se roznášely ve středu dopoledne. Do konce týdne by měla pošta letáky doručit na všechny adresy. Související Otázky a odpovědi ke koronaviru: Jak být správně v karanténě? Pomůže teplejší počasí? Přehled Doručovatelé a zaměstnanci na přepážkách dostávají dezinfekční gely a spreje. Těch má podnik zásobu zhruba 10 000 a další má objednané. Zároveň zavedl častější úklid a dezinfekci prostor poboček i dalších objektů. Respirátory a roušky má nakoupené již z dřívějška, ale zatím je pošťáci nepoužívají. Pošta má celkem 3200 poboček a zaměstnává okolo 7500 doručovatelů. Zhruba 2800 z necelých 30 000 zaměstnanců má malé děti ve věku šest až deset let, které po uzavření škol zůstanou doma. Během dneška má mít vedení podniku vyčísleno, kolik zaměstnanců zůstane s dětmi doma a jak se to dotkne chodu firmy. Bez kontaktu i nákup či léky Bezkontaktní doručování pro lidi v karanténě kvůli koronaviru již oznámil například internetový obchod Košík.cz. Související Domácí pekárny i herní konzole. Přípravu na krizi Češi dotahují nákupem spotřebičů "Již v průběhu víkendu proto byla na stránky Košíku umístěna prosba, aby všichni držící domácí karanténu napsali tuto skutečnost při nákupu do poznámky a pokud je to možné, platili za nákup předem. Zda není zákazník v domácí karanténě budeme zjišťovat ještě SMS zprávou při příjezdu kurýra. U zákazníků, kteří povinnou domácí karanténu dodržují, dojde k předání nákupu bezkontaktním způsobem: kurýr nákup vynese k prvním dveřím od domu nebo bytu a nebude přijímat platbu v hotovosti," popsal preventivní postup již v pondělí šéf Košík.cz Tomáš Jeřábek. "Všichni zákazníci z Prahy a okolí, kteří zvolí v internetové lékárně Pilulka.cz doručení objednávky Pilulka Autem, jsou před jejím dokončením vyzváni, aby uvedli, zda nejsou v karanténě. Všichni kurýři Pilulka Auta jsou poučeni, jak mají v takovém případě postupovat. Pilulka kurýr předá pacientovi objednávku bez fyzického kontaktu," říká spolumajitel Pilulky Martin Kasa. Lékárny Pilulka zároveň zvažují zavedení obdobné služby i pro léky na předpis v případě, že v karanténě bude větší počet obyvatel. Tento postup je ale zatím v rozporu se zákonem.