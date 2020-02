Pošta pomůže Schillerové proti stravenkářům. Chce vydávat vlastní kupón, vzor je Lidl

K osmi soukromým stravenkovým firmám v Česku se zřejmě přidá Česká pošta. Na Twitteru to naznačila ministryně financí Alena Schillerová a Aktuálně.cz to potvrdil mluvčí pošty, podle kterého je pro firmu vzorem úspěšný nástup vlastních stravenek řetězce Lidl. Podle Hospodářských novin s novým byznysem pošty souhlasí i koaliční ČSSD. Ministryně Schillerová dlouhodobě prosazuje stravenkový paušál.

Česká pošta se tak zřejmě podle Hospodářských novin (HN) přidá k současným osmi soukromým stravenkovým firmám. Záměr na zvýšení konkurence v oboru podporuje ČSSD, ale zejména ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Vládní koalice se v polovině ledna dohodla na tom, že vedle stravenek zavede také nedaněný stravenkový paušál pro zaměstnance.

Podle mluvčího pošty Matyáše Vitíka je důvodem, proč státu pošta nabídla pomoc se zajištěním papírových stravenek, její know-how.

"V našem případě by se nejednalo o novou službu, ale o využití stávajících možností České pošty, které pokrývají všechny procesy, které zahrnují tisk, manipulaci, distribuci i zúčtování stravenek. Standardně tiskneme ceniny (poštovní známky), kompletujeme a distribuujeme zásilky pro firmy, disponujeme sítí počítáren hotovosti, kde zpracováváme tržby obchodníkům, které zahrnují i stravenky," uvedl pro Aktuálně.cz Vitík.

Podle něj má pošta připraveny i související procesy, jako je zabezpečení manipulace s hotovostí a ceninami, pracovněprávní vztahy a připravený personál.

"Detailní business case včetně finančních okolností připravujeme. Považujeme za benchmark na trhu produkt Naše stravenka od Lidlu," doplňuje.

Podle něj by se státní firma chtěla dostat na úroveň kolem 2,5% provize za zpracování od obchodníků. Pro zaměstnavatele by byla nabídka stravenek bez provize.

Pošta však přitom podle HN dlouhodobě čelí kritice, že nedokáže odvádět služby v odpovídající kvalitě. Plán má ovšem podporu sociální demokracie. "Návrh podala na koaliční radě ČSSD," cituje deník ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou.

Když #stravenkovarevoluce, tak se vším všudy👍Dnes jsme se shodli s ředitelem České pošty, že pokud i po zavedení stravenkového paušálu dá zaměstnavatel přednost benefitu v podobě stravenek, bude nabídka dodavatelů nejméně o jednoho pestřejší 📯 Větší konkurence nikomu neuškodí. pic.twitter.com/8K0DK1MqAl — Alena Schillerová (@alenaschillerov) February 4, 2020

Schillerová záměr zmínila v úterý na Twitteru po setkání s ředitelem České pošty Romanem Knapem. "Pošta má zájem rozšířit konkurenci mezi dodavateli stravenek," napsala.

Systém stravenek se kvůli provizím, které musejí platit poukázkovým firmám, nelíbí provozovatelům hotelů, restaurací nebo obchodů. Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) uvedla, že prodejny na venkově a v malých městech odvádějí z hodnoty stravenky čtyři až deset procent. Podle Asociace provozovatelů poukázkových systémů ČR, která sdružuje stravenkové firmy, je provize v průměru 3,9 procenta.

U plánovaného stravenkového paušálu by daňové zvýhodnění mělo zůstat stejné jako u stravenek, v případě stokorunové stravenky by tak zaměstnanci měli mít 55 korun za každý odpracovaný den. Změna má být součástí daňového balíčku, který by měl platit od roku 2021. Ministryně Schillerová opakovaně prohlásila, že stravenkové firmy většinou odvádějí své zisky do ciziny. Odbory se však obávají, že zaměstnavatelé budou peníze určené na stravenkový paušál zneužívat.