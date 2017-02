Ťok: Sobotka má říci na úkor které dálnice dát víc peněz krajů

před 5 hodinami

Pokud ČSSD trvá na tom, aby kraje letos dostaly od ministerstva dopravy na opravy silnic tři miliardy korun, tedy o miliardu více než je k dispozici, měl by premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) zároveň říci, která dálnice by se letos neměla začít stavět. V reakci na sobotní premiérovo vyjádření to v neděli ČTK sdělil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Praha - Předseda vlády Bohuslav Sobotka v sobotu po pražském zasedání ústředního výkonného výboru sociální demokracie oznámil, že ČSSD trvá na třech miliardách pro kraje. Sobotka uvedl, že ministr dopravy Dan Ťok ho lednovým oznámením dvoumiliardové dotace na opravy silnic druhé a třetí třídy zklamal.

"Pokud vyjádření pana premiéra znamená, že máme sahat do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), pak by měl ukázat prstem na tu dálnici, kterou letos nemáme začít stavět. A může si vybrat z chystaných pokračování dálnic D3, D6, D11, D35 a dalších, včetně modernizace dálnice D1," reagoval Ťok. Pakliže pan premiér není ochoten škrtnou nějakou z chystaných dálnic, nezbývá než najít další peníze v rozpočtech jiných resortů, včetně těch, které řídí ministři ČSSD, dodal.

Materiál o čerpání rozpočtu SFDI za loňský rok v souvislosti s možným financováním oprav silnic II. a III. třídy předložil do vlády ministr dopravy v pátek. "Podle aktuálních čísel jsme nejen plně dočerpali schválenou výši rozpočtu, ale i většinu dodatečných zdrojů. I přesto ministerstvo dopravy může ze zůstatku loňského rozpočtu poskytnout krajům na financování oprav silnic II. a III. tříd dvě miliardy korun," uvedl Ťok.

Loni kraje na opravy těchto silnic dostaly od státu tři miliardy korun, v roce 2015 to bylo 4,4 miliardy. Vedle ČSSD se nejméně pro tři miliardy letos koncem ledna vyslovila i Asociace krajů, kterou vede karlovarská hejtmanka za ANO Jana Vildumetzová.

autor: ČTK