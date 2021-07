Češi účty za telefon platí. Počet dlužníků výrazně klesl, je nejnižší za deset let

Do rekonstruované pražské Koněvovy ulice se dnes částečně vrátí automobilový provoz, a to ve směru do centra. Z centra bude doprava včetně autobusů MHD dále vedená po objízdné trase. Koněvova se pro auta zcela uzavřela letos na konci dubna, její rekonstrukce začala loni.

Oprava frekventované ulice začala koncem loňského června úsekem mezi Rokycanovou a Prokopovou ulicí. Práce letos po zimní přestávce začaly znovu v březnu v úseku od Rokycanovy k Ostromečské ulici. Od začátku března do 26. dubna byla ulice pro auta průjezdná ve směru do centra, poté se uzavřela úplně.

Nyní bude podle zveřejněného harmonogramu ulice opět průjezdná do 29. srpna ve směru do centra. Od 30. srpna do 7. listopadu se pak znovu kompletně uzavře. Od 7. listopadu do konce prací, který je naplánován na 30. listopadu, bude ulice znovu průjezdná směrem do centra.