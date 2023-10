Ceny paliv po čtyřech měsících zdražování klesly. Zlevňovat se bude dál, míní experti

Několikaměsíční zdražování pohonných hmot v Česku se v uplynulém týdnu zastavilo. Nejprodávanější benzin Natural 95 zlevnil od minulé středy v průměru o sedm haléřů na 40,51 koruny za litr a nafta o dva haléře na 40,41 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Mírné zlevňování paliv by podle analytiků mělo pokračovat i v dalších dnech.

Ceny paliv stoupaly vytrvale od konce letošního května až do konce září. Za tu dobu průměrná cena benzinu v Česku stoupla o více než čtyři koruny, a cena nafty dokonce zhruba o 9,5 koruny.

Zastavení zdražování je podle analytiků výsledkem poměrně příznivé situace z pohledu motoristů na trhu. Analytik XTB Jiří Tyleček upozornil na klesající ceny ropy Brent, jejíž hodnota oproti zářijovým maximům ztratila kolem osmi procent. Ještě výraznější pokles hodnoty pak nastal v palivech na burze v Rotterdamu.

"Cena dieselu jen za poslední týden přišla o desetinu, a ztráty na benzinu dokonce atakují 14 procent. Jedná se o dlouho nevídané poklesy obou nejběžnějších typů paliv," podotkl Tyleček, podle něhož výraznějšímu zlevňování zatím brání oslabující koruna.

"Zlevňování by mělo na našich čerpacích stanicích pokračovat i v následujících dnech, předpokládá analytik Purple Trading Petr Lajsek. Podle něj se na trhu s ropou postupně šíří obavy z hospodářské recese, zároveň výrazně posiluje americký dolar. "Ceny pohonných hmot by se tak mohly postupně začít vracet pod úroveň 40 Kč za litr jak u nafty, tak i benzinu," řekl Lajsek.Stabilizaci cen paliv očekává také šéf společnosti 4Trans Jaroslav Ton. "To je dobrá zpráva pro logistické společnosti, pro které výkyvy cen představují fluktuaci jedné z hlavních nákladových položek," připomněl. Zároveň upozornil, že v nafta je v Česku ve srovnání s okolními zeměmi od jara stále druhá nejlevnější, což by neměly změnit ani následující týdny.

Navzdory výraznému nárůstu v posledních čtyřech měsících je cena nafty nižší než ve stejnou dobu loni. Před rokem, kdy ceny paliv rostly kvůli válce na Ukrajině, motoristé platili za naftu o 2,51 koruny na litru více. Benzin je nyní o 1,89 koruny na litru dražší než loni ve stejnou dobu.

Nejlevněji paliva v současnosti natankují řidiči v Královéhradeckém kraji, kde litr benzinu stojí v průměru 39,91 koruny a litr nafty 40,05 koruny. Nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu motoristé koupí za 41,62 koruny a litr nafty za 41,43 koruny.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 4. říjnu 2023 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 40,51 40,41 Praha 41,62 41,43 Středočeský 40,91 40,72 Jihočeský 40,14 40,09 Plzeňský 40,69 40,67 Karlovarský 40,37 40,26 Ústecký 40,10 40,09 Liberecký 40,18 40,16 Královéhradecký 39,91 40,05 Pardubický 40,29 40,20 Vysočina 40,82 40,67 Jihomoravský 40,75 40,54 Olomoucký 40,75 40,47 Zlínský 40,28 40,13 Moravskoslezský 40,38 40,31

Zdroj: CCS