Ceny chat se zdvojnásobily. Lidé si raději za stejné peníze pořídí byt, míní expert

Do Rady České televize ve středu sněmovna žádného z uchazečů nezvolila. Pět míst v ní zůstalo po druhých kolech tajných voleb neobsazených. Budou vypsány nové volby, do nichž budou oprávněné organizace předkládat nové návrhy kandidátů. Výsledky oznámil předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník (ANO). V prvním kole voleb před dvěma týdny sněmovna zvolila do rady veřejnoprávní televize pouze bývalého ředitele ostravského studia Ilju Racka.

Volby byly dvě. V první poslanci nevybrali adepta na místo po Haně Lipovské, kterou dolní komora loni v září z televizní rady odvolala. Ve druhém kole nezískali dostatečný počet hlasů Zdeněk Šarapatka ani Daniel Váňa, kteří v Radě České televize působili už v minulosti.

Ve druhé, běžné volbě zůstala v televizní radě neobsazená po druhém kole čtyři místa. Nyní neuspěli Petr Brozda, Zbigniew Czendlik, Ivana Chmel Denčevová, Monika MacDonagh Pajerová, Jan Novák, Jiří Padevět, Michal Schuster a Radek Žádník.

Ke zvolení bylo potřeba získat nejméně 95 poslaneckých hlasů. Jednotliví kandidáti jich obdrželi od 88 po 93.