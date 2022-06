Velký přehled cen benzinu a nafty: Mapa ukazuje, kde v Evropě nejvíce ušetříte

V Chorvatsku, které mezi Čechy jako destinace pro letní dovolenou tradičně vítězí, vyjde benzin i nafta levněji. Tamní vláda v březnu snížila spotřební daň na pohonné hmoty o 0,4 kuny (o 1,3 koruny) na litr benzinu a o 0,2 kuny na litr (přes půl koruny) u nafty.

"Rozdíly v cenách jsou výrazné vzhledem k různé daňové politice a snaze vlád zmírnit dopad vysokých cen," komentoval to pro Aktuálně.cz analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Ze sousedních zemích natankují Češi levněji všude s výjimkou Německa, které však spotřební daň také již dříve upravilo. V Česku se tato daň snížila teprve od této středy, a to o 1,50 koruny na litr. V Polsku ceny paliv ovlivnilo snížení DPH, které kleslo už na začátku roku na osm ze standardních 23 procent.

Naopak Slovensko zatím proti vysokým cenám pohonných hmot nezakročilo. Vláda se dosud nedohodla na snížení DPH nebo spotřební daně výměnou za zdanění ruské ropy, kterou v zemi zpracovává rafinerie Slovnaft.

Za benzin a naftu si řidiči tradičně připlatí především v západních a severských zemích. V Itálii, kam mnoho Čechů vyráží na dovolenou autem, vyjde levněji pouze nafta, benzin je o více než dvacet haléřů dražší. Před třemi lety si tu ale čeští řidiči připlatili za benzin i naftu až o několik korun víc, tuzemské ceny jsou teď ale s Itálií skoro srovnatelné.

Analytik Vlk navíc do budoucna očekává, že paliva v Česku opět podraží, snížení označuje jen za přechodnou úlevu. "Velkou neznámou stále zůstává ropa. Ta si nyní vybírá přestávku, ale jinak se drží trendu zdražování, a to hlavně kvůli situaci kolem sankcí na Rusko. Organizace zemí vyvážejících ropu také zatím nevyšla zvýšenou těžbou vstříc tolik, aby to na utlumení cen stačilo," doplnil Vlk.