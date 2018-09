Časopis Time koupí za 190 milionů dolarů manželé Benioffovi

Time se stejně jako další časopisy dostal do problémů kvůli pokračujícímu poklesu zájmu o reklamu v tištěných médiích a prodeji na stáncích.

Washington - Časopis Time koupí za 190 milionů USD (4,2 miliardy Kč) spoluzakladatel společnosti Salesforce.com Marc Benioff a jeho manželka Lynne. Oznámil to současný majitel časopisu, firma Meredith. Salesforce.com se zaměřuje na takzvané cloudové služby.

Benioffovi podle nedělního sdělení kupují časopis sami a společnost Salesforce.com do transakce nebude zapojena. Manželé také nebudou zasahovat do denního provozu ani novinářských rozhodnutí, které bude mít i nadále na starosti současné vedení.

Firma Meredith dokončila převzetí časopisu Time spolu s dalšími publikacemi firmy Time Inc na začátku letošního roku. Firma vydává také další časopisy, jako People a Better Homes & Gardens. Časopis Time, spolu s dalšími publikacemi - Fortune, Money a Sports Illustrated, nabídla k prodeji letos v březnu. Jednání o prodeji dalších tří publikací pokračují.

Prodej by mohl být dokončen do 30 dní. Koupě časopisu je pokračováním trendu, kdy majitelé velkých technologických gigantů kupují zavedené mediální společnosti. Zakladatel Amazonu Jeff Bezos v roce 2013 koupil za 250 milionů USD list The Washington Post.

Time se stejně jako další časopisy dostal do problémů kvůli pokračujícímu poklesu zájmu o reklamu v tištěných médiích a prodeji na stáncích. Časopis se poprvé začal prodávat v březnu 1923, napsala agentura AP.