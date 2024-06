Bankovky se stříbrným pruhem lze vyměnit do konce června, v oběhu je jich 41 milionů

Lidem zbývají poslední tři týdny, po které si mohou v bankách vyměnit bankovky v hodnotě 100 až 2000 korun, jejichž platnost končila před dvěma lety. Od začátku července už bude možná výměna těchto bankovek, které lze poznat podle tenkého svislého stříbřitého proužku, pouze na pobočkách České národní banky. Podle ní je jich stále v oběhu 41 milionu kusů.

Platnost bankovek vydaných v letech 1995 až 1999 skončila ke konci června 2022. Od té doby není možné je využívat v běžném platebním styku, obchodníci mají právo je odmítnout. Pokud je přijmou, nesmí je znovu uvádět do oběhu. Do konce letošního června je možné tyto bankovky vyměnit na pokladnách bank, od července to bude možné jen na pobočkách České národní banky, ale po neomezenou dobu.

Podle centrální banky zůstává nyní v oběhu zhruba 41 milionů kusů těchto neplatných bankovek. Nejvíc, zhruba 20 milionů kusů, je stokorun, následují dvousetkoruny, kterých je zhruba 13,5 milionu. Z oběhu k výměně nepřišlo také 4,5 milionu tisícikorun, 1,9 milionu pětisetkorun a 1,1 milionu dvoutisícikorun.

Neplatné bankovky lze poznat podle stříbřitého proužku. Neplatné vzory ho mají tenký a při naklopení se jeho barva nemění. Naopak platné bankovky mají širší proužek, který při naklopení mění barvu z hnědofialové na zelenou. Neplatné bankovky je také možné poznat podle letopočtu vydání.

Výměna se netýká bankovek v hodnotě 5000 korun. Ty zůstávají v platnosti jak ve starém vzoru s tenkým proužkem, tak v novém vzoru se silnějším proužkem.