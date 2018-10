Je v mnoha směrech výjimečná, říkají čeští vědci o květině, kterou objevili v pralese

Čeští biologové objevili unikátní druh rostliny uprostřed deštného pralesa na Borneu. Nalézt novou rostlinu v takovém prostředí je podle nich doslova jako hledání jehly v kupce sena. "Kleknete si na kolena a hledáte," říká člen týmu Martin Dančák. Vědci věří, že nově popsaný druh rostliny z rodu hvězdnatek může napomoci zastavit kácení deštných pralesů na Borneu.

Olomouc - Olomoučtí biologové objevili v deštném pralese na Borneu další unikátní rostlinu z rodu hvězdnatek. Čtyřčlenný tým do této oblasti tropických lesů jezdí už pět let, ale tentokrát novou květinu objevili poprvé mimo chráněné území. To by mohlo napomoci místním lidem přesvědčit malajskou vládu, aby omezila kácení lesů na ostrově.

Hvězdnatka kelabitská, jak už nový druh rostliny vědci pojmenovali, je svým vzhledem květina unikátní. "Na první pohled září, má veliký květ a okvětní zubaté lístky, které vytvářejí zubatý lem, je zkrátka v mnoha směrech výjimečná," popsal pro Aktuálně.cz rostlinu Michal Hroneš z katedry botaniky.

Květy hvězdnatky jsou na první pohled větší než u rostlin, které biologové znají, přesto rostlina nedosahuje více jak osmnácti centimetrů.

Jak takové pátrání po novém druhu rostliny probíhá? Základem je vytipovat si předem místa, najít místní průvodce a potom už záleží na zkušenostech a pozornosti. "Musíme si zkrátka kleknout na kolena a hledat, je to jako když někdo bez brýlí hledá něco hodně drobného na zemi," popisuje práci v terénu Martin Dančák.

U prvního objevu nového druhu rostliny tomu ale bylo jinak. "Kolega uklouzl a rostliny si všiml náhodou, teď už alespoň víme, kde přesněji je hledat, " vzpomíná na první objev před pěti lety s úsměvem Hroneš.

Ekoturismus místo palmových plantáží?

Práce nejen olomouckých botaniků si váží hlavně místní obyvatelé, kteří se snaží chránit deštné lesy, protože je to pro ně místo, na kterém závisí jejich život - chodí do lesa lovit a shánět obživu.

Avšak přesvědčit malajskou vládu, aby lesy nekácela, je náročné. Oblast Kelabitské vysočiny, kde rostlinu objevili, je zrovna jednou z mála v malajské části Bornea, které byly kácení ušetřeny. Velkou část území však už nahradily mýtiny, kde soukromé společnosti vysazují palmové plantáže.

O ukončení dřevařských koncesí rozhoduje malajská vláda. "Každý objev by mohl přesvědčit malajskou vládu k tomu, aby zastavila dřevařské koncese, přesvědčit je, že ekoturismus je taky cesta, kterou se mohou na Borneu vydat, a že je to dlouhodoběji udržitelnější, " řekl Michal Hroneš.

Nově objevená rostlina z toho důvodu nese i druhové jméno po Kelabitské vysočině, kde ji tým biologů objevil.

Vědci jsou přesvědčeni, že podobné objevy by mohly turisty přilákat. "Není to orangutan ani levhart obláčkový, ale i přesto by tato netradiční Hvězdnatka kelabitská, která kvete celoročně, mohla zaujmout pozornost turistů. V oblasti místní lidé vybudovali chýše, ve kterých mohou nadšenci přespat," dodává Hroneš s tím, že krom "jejich" hvězdnatky mohou být lákadlem i vzácné orchideje nebo masožravé rostliny.