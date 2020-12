Škoda Auto chce být uhlíkově neutrální společností. Přehled kroků, které k tomu spějí

Co je udržitelná firma?

Lenka Bočková je vedoucí ekologické a pracovní ochrany ve společnosti Škoda Auto a věnuje se ekologické strategii společnosti. "Ta stojí na třech pilířích, ekonomickém, sociálním a ekologickém. Tento poslední se ještě dále dělí na tři části, první se zabývá ekologickým produktem, zjednodušeně řečeno auty, která vyrábíme, druhá oblast se věnuje ekologičnosti výroby a třetí ekologickému dealerství. Strategii o udržitelnosti máme vypracovanou do roku 2025, a i když se to může zdát, že je to ještě daleko, už nyní intenzivně řešíme, co budeme dělat ve vzdálenější budoucnosti. V souvislosti s uhlíkovou stopou a ekologickými strategiemi se už nyní věnujeme plánům na rok 2050," vysvětluje.